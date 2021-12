Carlos Slim: qué hará una empresa del magnate mexicano en el estadio del Real Madrid

El estadio deberá entregarse en agosto del 2022. REUTERS/Sergio Pérez

Carlos Slim es el hombre más rico de México, pues según el último listado de la revista estadounidense especializada en temas financieros, Forbes, cuenta con una fortuna que asciende a USD 55,930 millones. Slim es dueño de importantes empresas, como Telmex, América Móvil y Grupo Carso.

Las empresas de Slim tienen presencia a nivel internacional, y una clara muestra de ello, es que una de sus empresas, llamada FCC Construcción, se encuentra a cargo de la remodelación de uno de los estadios de fútbol más impresionantes, grandes e importantes del mundo: el Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid.

El inmueble se espera que esté listo en para la temporada 2022-2023.

Y es que el histórico estadio, que ha visto a brillar a los mejores futbolistas del fútbol mundial, entre ellos estrellas mexicanas como Hugo Sánchez, tendrá una cancha retráctil, lo que significa que se podrá guardar para que no se maltrate. Esto ayudará a su mantenimiento, para que el campo no se dañe durante los eventos que no son de fútbol para los que también se utiliza el inmueble, por ejemplo, los conciertos. Además, también se hace una remodelación en la parte de las gradas, en donde el público disfruta de los partidos.

Carlos Slim pasó de participar en un 15.4% a un 76.6% en la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a través de la inversora Carso, en junio del 2020. Con esto, Slim le arrebató el control a Esther Koplowitz, la hija del fundador de la empresa.

Al estadio se le agregará una cancha retráctil y se le remodelarán las gradas. EFE/ Real Madrid

La empresa FCC tiene una amplia experiencia en construcción y remodelación de estadios de fútbol, pues ha participado en los estadios Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid y el Allianz Arena del Bayern Múnich.

Fue en mayo del 2019 cuando la empresa del magnate mexicano ganó el contrato para llevar a cabo la remodelación del estadio del Real Madrid, con un valor aproximado de USD 532 millones. Las obras de dicha remodelación comenzaron a partir de la parte exterior, y tras la pausa de La Liga debido a la llegada del Coronavirus, se comenzó a trabajar en el interior.

La empresa de Slim fue contratada para entregar la obra terminada en agosto de 2022, por lo que aún quedan unos ocho meses para que se entregue.

Cómo hiso su fortuna Carlos Slim

El origen de la fortuna del empresario mexicano de ascendencia libanesa, se remonta a su niñez, ya que a los 10 años descubrió un lugar donde vendían dulces por mayoreo y su primer negocio fue revender esa mercancía debajo de las escaleras de su casa, ubicada en Polanco, muy cerca del Parque Lincoln. Además, el empresario de origen libanés comenzó a trabajar con su padre, Julián Slim Haddad, desde que era muy joven y gracias a él tuvo un acercamiento al mundo de las finanzas y los negocios, ya que le dio lecciones básicas de educación financiera.

Slim es la persona con más dinero en México en la actualidad. EFE/José Méndez

Además, Julián Slim enseñó al magnate de las telecomunicaciones cómo manejar sus ahorros con el fin de administrar de mejor forma sus egresos e ingresos a través de libretas que él mismo le regalaba para hacer los registros correspondientes de sus gastos, compras y movimientos. Cuando tenía solo 12 años, el empresario logró abrir su primera chequera y comprar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Tras cursar sus estudios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió el título de Ingeniero Civil; Carlos Slim comenzó a fundar las bases de Grupo Carso, uno de los conglomerados empresariales más grandes e importantes de México y América Latina en materia de infraestructura, construcción, energía, industria e investigación. La conformación de este consorcio fue gracias a que comenzó a adquirir empresas industriales y, las ganancias recabadas de estos negocios, las volvía a invertir o las utilizaba para conseguir más empresas.

