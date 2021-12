El día que María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México, acusó a Joaquín López-Dóriga de extorsión

Actualmente, María Asunción Aramburuzabala es la mujer más rica de México. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

En fechas recientes, el periodista y conductor de noticias Joaquín López-Dóriga, fue señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto luego de que López-Dóriga criticara un desayuno que tuvo el mandatario con el empresario más rico de México, Carlos Slim Helú.

Y es que el presidente López Obrador dio a conocer una fotografía en donde se le ve sonriente con el magnate, quien, según la última lista de Forbes, cuenta con una fortuna de USD 55 mil 930 millones. Acompañado de la fotografía, el presidente informó que durante dicho desayuno hablaron, entre otras cosas, de la decisión que tomó el empresario de pagar sus impuestos en México por la venta de una filial de una de sus empresas.

En su conferencia de prensa conocida como “La Mañanera” del lunes, el mandatario informó que sostendría el encuentro con el magnate.

“Desayuné con Carlos Slim que, además de amigo y buen empresario, contribuye al desarrollo del país. Por ejemplo, América Móvil vendió una filial en Estados Unidos y pagaron en México, el 16 de diciembre, 28 mil millones de pesos a la Hacienda pública”, posteó en el mensaje en redes sociales el presidente López-Obrador.

Joaquín López-Dóriga tuvo, recientemente, rencillas con el presidente López Obrador. (Foto: Cuartoscuro)

Tras la publicación, muchos personajes públicos criticaron al mandatario por reunirse con el magnate. Uno de ellos fue el periodista López-Dóriga, quien criticó la “austeridad presidencial”, al señalar la vajilla en la que comieron y la cubertería, entre otros elementos que se observan en la foto del mandatario y el empresario.

“Así la austeridad presidencial. Desayuno en Palacio Nacional. Pone la vajilla buena, la cubertería, la cristalería, arreglo floral y platería al fondo. Esa mesa no la tiene ni Obama. ¿Qué opinan de la austeridad palaciega en tiempos de la #4-T ?”, dijo el periodista en redes sociales.

Tras la crítica, el presidente respondió al presentador de noticias por medio de su conferencia mañanera del martes, en donde dijo que él no se había dado cuenta de la vajilla, pues son cosas que están en el lugar desde hace mucho tiempo.

“Les prometo que yo nunca me había dado cuenta, no había yo reparado en eso. Es un comedor que quedó ahí desde hace muchísimo tiempo, se usa y pues dije ‘pues vamos a desayunar aquí’. “Y se fijan en la vajilla. Ojalá fuese de la época de Maximiliano, pero no, saquearon muchas cosas que habían quedado. Hay de Maximiliano pues algunas esculturas, pero todo está controlado por Hacienda”, dijo López Obrador al exhibir la foto del desayuno que sostuvo con el empresario.

La empresaria cuenta con una fortuna de USD 5 mil 630 millones, según Forbes.

Sin embargo, este no es el único descontento que ha tenido el periodista con alguna persona pública e importante en México. Y es que en 2015, la mujer más rica de México, María Asunción Aramburuzabala, heredera de Grupo Modelo y quien según la última lista de Forbes cuenta con una fortuna de USD 5 mil 630 millones, acusó al presentador y a su esposa, Adriana Pérez Romo, de quererla extorsionar.

La empresaria declaró, en aquella ocasión, que la amenaza que había recibido, era de que se podía utilizar un espacio televisivo controlado por el periodista para difamarla. Mariasun, como también es conocida, dijo que la esposa del periodista le pidió USD 5 millones para no frenar un desarrollo inmobiliario en la calle Rubén Darío, número 225 en la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

“Que el señor López-Dóriga no se equivoque, yo no estoy litigando este asunto en medios, estoy litigando este asunto penalmente, con denuncias penales [...] Lo que estoy haciendo es exponer públicamente su mugrero. Él me amenazó de que si yo hablaba, sabría lo que es tener el rigor de todos los medios sobre mí y me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito porque mientras más lo publique y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo”, declaró Aramburuzabala al medio Reforma.

