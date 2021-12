“Se va a tragar sus palabras”: Chumel Torres arremetió contra Citlalli Hernández por precios de gasolina

Chumel fue criticado por diferentes usuarios en internet (Foto: Instagram/@chumeltorres)

Chumel Torres se ha convertido en uno de los principales críticos de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, autodenominada Cuarta transformación (4T), y sus simpatizantes.

En esta ocasión, el conductor del “Pulso de la república” decidió compartir un tweet de 2016 donde Citlalli Hernández Mora, secretaria General del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), retomó una declaración de Obrador en la que señalaba que, si su partido estuviera en el poder, el precio de la gasolina sería más justa.

“‘Si Morena ya gobernara, la gasolina costaría máximo 10 pesos el litro’: @lopezobrador_”, dice la antigua publicación.

Ante esto, Chumel mencionó: “Se me hace que se va a tener que tragar sus palabras no??”.

Rápidamente, los internautas comenzaron a reaccionar y algunos apoyaron al actual mandatario de la república.

Chumel retomó un antiguo tuit (Foto: Tw @ChumelTorres)

“Fake News!!! Sin lugar a duda. Los únicos que prometen sin sustentar lo que dicen, son los prianistas. AMLO dijo que no aumentaría el costo de las gasolinas, nunca prometió que bajarán y menos tanto!!!”, “Tu fanatismo ideológico, no te permite ver más allá de tu nariz, a los ejercicios de los gobiernos les condiciona la situación en que se desarrollan bajar en estos momentos la gasolina, es muy irresponsable, por si no lo has notado estamos en crisis económica”, son algunas de las menciones.

Sin embargo, otros usuarios de Twitter defendieron al youtuber y ahondaron que el gobierno de López Obrador no ha tenido los resultados prometidos.

“No saben la diferencia entre suma y resta, con morena todo lo que digan es al revés, menos delincuencia es +,menos pobreza es +,menos falta de trabajo y seguridad social es +falta de todo lo que ellos digan que con su gobierno será menos es en crechendo, así las cosas” dijo un cibernauta.

Entre otras de las recientes polémicas de Chumel, hace unos días compartió una antigua imagen compartida por el gobierno en donde se mencionaba que el COVID-19 no alcanzaría las dimensiones que actualmente se conocen.

“Cuando alguien les diga que confíen en las indicaciones de este gobierno, mándenle esta hermosa e histórica imagen de Marzo de 2020″, escribió el conductor del “Pulso de la República” en su cuenta de Twitter.

Citlalli es militante de morena (Foto: Instagram/@citlafoto)

En el promocional compartido se puede observar la leyenda “Coronavirus covid-19 no es una situación de emergencia”, además, en algunas viñetas se puede leer: “No hay necesidad de cancelar eventos masivos, actividades laborales, ni escolares. Tampoco hay que hacer compras de pánico. Sigue tus actividades normales, pero refuerza las medidas de prevención. Recuerda: la enfermedad causada por el coronavirus no es grave”.

Ante esto, los internautas rápidamente reaccionaron y concordaron con la opinión de Chumel, además de que algunos culparon a la 4T sobre la situación de salud que se vive actualmente en México.

“Gracias @HLGatell, en México ya hay más de medio millón de muerto. Recuerden ‘La fuerza del presidente es moral y no de contagio’ ‘No hay evidencia científica…’ ‘El cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve’. ‘El método centinela’ Etc., etc., etc”, dijo un tuitero, mientras que otro añadió: “Es un montaje y de muy mala calidad. La 4T siempre responsable”.

Pero esta crítica de Chumel no es la primera que recibió este cartel, pues, a pesar de que en marzo de 2020 ya comenzaba a prepararse la Jornada Nacional de Sana Distancia y que las autoridades sanitarias, incluido el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell ya había mencionado el 14 de diciembre de ese año algunas de las medidas que se tomarían ante la emergencia sanitaria, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) cometió el error de subir esta pancarta.

