“Si cada semana le dan peores periodicazos a esta pobre”: Chumel Torres se burló de Elizabeth García Vilchis

Como cada miércoles Elizabeth García Vilchis ofreció su reporte en la sección “Quien es Quien en las Mentiras” la cual fue creada el 30 de junio del 2021 por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de “exhibir las noticias falsas que difunde la prensa mexicana”.

En la presentación del día de hoy Elizabeth García afirmó que gracias a su espacio se ha logrado reducir las mentiras publicadas en medios.

“Esta sección ha logrado, aunque sea mínimamente, que se reduzcan las mentiras publicadas, o por lo menos, que les sea más complicado a los medios publicar mentiras deliberadas. Ahora les cuesta más trabajo porque la gente está más avispada y tienen que evitar las mentiras burdas, pues al evidenciarse las falsedades que difunden pierden credibilidad frente a sus lectores y a sus audiencias y eso es lo más valioso que puede tener un medio de comunicación”.

Esta afirmación fue blanco de burlas del youtuber Chumel García Torres, quien en su cuenta de Twitter publicó “Oooooooila.

La afirmación de la vocera fue blanco de burlas del youtuber, Chumel García Torres, quien publicó un mensaje en tono sarcástico en su cuenta de Twitter (Foto:Twitter/ @ChumelTorres)

Cabe señalar que no es la primera vez que Vilchis García es foco de atención de figuras publicas. Desde los inicios de su sección, ha recibido burlas y desacreditación. Entre ellas destaca la que realizó Felipe Calderón a inicios de diciembre de este año.

En su momento, el expresidente Calderón acusó una supuesta “simulación” de López Obrador en un video publicado para dar a conocer los avances del tren que conectará la estación Lechería del tren suburbano y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y publicó:

“Un buen ejemplo de ‘Fake News’: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”, compartió, en su cuenta de Twitter.

Ante este cometario, el presidente López Obrador declaró “Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”. Este comentario también causo revuelo en redes sociales, como es el caso del locutor Víctor Trujillo, conocido por su personaje “Brozo”.

Además de este señalamiento, algunas de sus frases durante sus presentaciones han resultado polémicas: entre ellas resalta la que dijo a principios de noviembre, tras su intervención en una mañanera por decir la frase “no es falso, pero no es verdad”.

Víctor Trujillo se mofó de las declaraciones de AMLO (Foto: Twitter/@V_TrujilloM)

Lo anterior haciendo referencia a World Justice Project (WJP) y su índice de Estado de Derecho que aseguró que México es uno de los países con más corrupción.

“No es falso, pero no es verdadero, de cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. Aquí les contaremos como una organización de Estados Unidos coloca a México como uno de los países más corruptos y como la difusión de esta calificación se usó para atacar al gobierno de AMLO.”

Además el 4 de agosto de este año se viralizó su frase “No es falso pero se exagera”. La sentencia fue enunciada por la jefa de vocería, al indicar que algunos medios exageraron la noticia de que la CFE incrementó la tarifa eléctrica un 20%, sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios es que no desmintió la información.

Ante esto, la politóloga y escritora, Denise Dresser, se lanzó en su cuenta de Twitter contra la sección y la actual administración por querer “censurar la indignación”. En su publicación, Dresser llamó a Elizabeth García, “la gerente del Patíbulo”.

