“Obedecen a un régimen autoritario”: Margarita Zavala arremetió contra la SCJN por Revocación de Mandato

La diputada federal por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, arremetió en contra de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de frenar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual se pospuso de manera temporal la consulta popular de Revocación de Mandato por falta de presupuesto.

Asimismo, señaló que el dictamen de la SCJN y la denuncia penal del emitida por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, “obedecen a un régimen autoritario que quiere instalarse”.

“La decisión de la @SCJN en relación con la solicitud del presupuesto eliminado para el proceso de Revocación de Mandato y la denuncia penal del presidente de la Cámara de Diputados @Sergeluna_S no son actos aislados, obedecen a un régimen autoritario que quiere instalarse”, escribió la ex primera dama a través de su cuenta oficial de Twitter.

La noche del 22 de diciembre, las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, representantes de la Comisión de Receso de la SCJN, aceptaron la controversia constitucional que interpuso Gutiérrez Luna, misma que buscaba impugnar la decisión del órgano electoral.

Ante ello, se le ordenó al INE continuar con la “organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades” de la Revocación de Mandato.

En el comunicado que emitió el máximo tribunal en México, se indicó que el órgano electoral tendrá que adaptarse al presupuesto aprobado para la consulta popular, es decir, con los 1,503 millones de pesos que fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Asimismo, las magistradas señalaron que dicha partida económica tiene un indicador de viabilidad financiera.

Asimismo, menciona que se aprobó la suspensión de la medida del INE, debido a que no hacerlo significaría no apegarse al artículo 29 de la Constitución, el cual establece que “los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.

La resolución también explica que será hasta el mes de enero cuando la controversia constitucional que presentó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sea turnada a alguno de los 11 ministros de la SCJN.

Por su parte, el órgano electoral informó que recibió la determinación adoptada por la Comisión de Receso y acatará la decisión con el presupuesto existente.

No obstante, al emitir su posicionamiento, el Instituto señaló que se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la SCJN respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal para la organización del ejercicio de participación ciudadana, ya que la determinación de la Corte “tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto”.

El INE explicó que la determinación de fondo será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato ya que en su artículo 40 señala que la jornada debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales.

“Hasta el momento, el INE sólo cuenta con 1,503 millones de pesos para organizar la Revocación de Mandato derivado de ajustes y recortes en proyectos, frente a lo cual se deberán analizar las implicaciones que la resolución de la SCJN tendrá en el desarrollo de todas las actividades, pues señala que del acuerdo tomado por este órgano se desprende el indicador de viabilidad financiera para aplicar recursos al procedimiento de revocación de mandato, y así desarrollarlo (incluyendo todas sus etapas) dentro de ese margen presupuestario”, señaló el órgano en un comunicado.

