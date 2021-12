“Si no hay lana, no hay consulta”: Javier Lozano tundió a la SCJN por Revocación de Mandato

Javier Lozano reaccionó a la celebración del presidente de la Cámara de Diputados (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El ex secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de frenar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual se pospuso de manera temporal la consulta popular de Revocación de Mandato por falta de presupuesto.

A través de su cuenta de Twitter, red social en la que constantemente deja ver su descontento hacia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T), el poblano pidió a las autoridades encargadas de llevar a cabo la consulta popular que “vayan sacando la chequera”.

La declaración de Lozano Alarcón se dio tras reaccionar a una publicación del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien celebró la decisión de la Suprema Corte.

“Si no hay lana, no hay consulta. Aunque lo ordene la@SCJN. Así que vayan sacando la chequera, infames. Punta de farsantes y demagogos”, escribió el ex funcionario público.

(Foto: Twitter/@JLozanoA)

La noche del 22 de diciembre, las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, representantes de la Comisión de Receso de la SCJN, aceptaron la controversia constitucional que interpuso Gutiérrez Luna, misma que buscaba impugnar la decisión del órgano electoral.

Ante ello, se le ordenó al INE continuar con la “organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades” de la Revocación de Mandato.

En el comunicado que emitió el máximo tribunal en México, se indicó que el órgano electoral tendrá que adaptarse al presupuesto aprobado para la consulta popular, es decir, con los 1,503 millones de pesos que fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Asimismo, las magistradas señalaron que dicha partida económica tiene un indicador de viabilidad financiera.

SCJN frenó decisión del INE (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, menciona que se aprobó la suspensión de la medida del INE, debido a que no hacerlo significaría no apegarse al artículo 29 de la Constitución, el cual establece que “los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.

Finalmente, la resolución también explica que será hasta el mes de enero cuando la controversia constitucional que presentó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sea turnada a alguno de los 11 ministros de la SCJN.

Cabe mencionar que el martes pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que hay quienes sabiendo los costos reales de una Revocación de Mandato, “mienten y descalifican vulgar y arteramente”.

Lorenzo Córdova se lanzó contra quienes critican la decisión del INE (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Córdova Vianello publicó una infografía en la que explica por qué cuesta 3,830 millones de pesos la realización de la consulta ciudadana, acompañado del siguiente mensaje:

“Hay quienes no saben cuáles son los costos reales de una Revocación de Mandato, o sabiéndolo mienten y descalifican vulgar y arteramente. Aquí explico lo que le costará hacerla al @INEMexico si se quiere que cumpla con lo que establece la ley y no hacer un remedo de ejercicio”, escribió por medio de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la infografía elaborada por el Instituto, los dos rubros que más recursos necesitan son: 1,471 millones de pesos para la instalación de 161,490 mesas receptoras en las cuales se necesitan impresión de materiales, tinta indeleble, crayones y otros.

