CDMX y Edomex: estos son los vehículos que no circularán el 24 y 25 de diciembre

El el marco de las fiestas navideñas en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), es importante recordar cuáles son los vehículos que no podrán transitar, esto con el fin de evitar contratiempos y contraer una multa. De este modo, las disposiciones para los próximos 24 y 25 de diciembre del 2021 estarán vigentes para las 16 alcaldías que componen el perímetro capitalino.

Esta misma normativa también aplicará para los 18 municipios conurbados del territorio mexiquense, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Según lo indica la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en el calendario Hoy No Circula 2021, el 24 de diciembre no circularán en la CDMX los vehículos que posean las siguientes características: hologramas 1 o 2 que posean placas que finalicen con 9 o 0; el horario de restricción será de las 5:00 de la mañana a las 11:00 de la noche; mientras que los vehículos foráneos que tengan 9 o 0 como último dígito en su placa no podrán circular en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas.

Por su parte, el 25 de diciembre no podrán circular los automóviles que tengan holograma 1, engomado anaranjado y cuya terminación de la placa sea número par, así como ningún vehículo con holograma 2 ni foráneos no podrán transitar de 5:00 a 22 horas. Mientras que los autos con holograma 0 y 00 están exentos del programa.

En el caso del Edomex, el viernes 24 de diciembre no circularán los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, además de permisos y matrículas sin número. Tampoco circularán los vehículos con holograma 1 terminación de placas en número par y la misma medida aplicará para todos los autos con holograma 2 y la medida aplica de las 5:00 a 22:00 horas.

Así funcionarán el Metro y Metrobús en Navidad

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX dio a conocer que operará con horario especial en esta Navidad y Año Nuevo, con la finalidad de que los usuarios tomen sus precauciones y programen sus viajes. Mediante una tarjeta informativa, detalló que el 24 de diciembre dará servicio de las 05:00 a las 23:00 horas, es decir, dejará de dar operar una hora antes de lo usual y precisó que la última corrida de trenes saldrá a las 22:30 horas de cada terminal de la red.

Para el 25 de diciembre, el Metro funcionará con horario de día festivo, es decir, iniciará a las 07:00 y concluirá a las 00:00 horas, al tiempo que recordó que ese día, los usuarios podrán ingresar con sus bicicletas a sus instalaciones, como parte del programa “Tu bici viaja en Metro”, establecido para domingos y días festivos. El STCM tendrá estos mismos horarios para el 31 y 1 de enero.

Por su parte, el Metrobús anunció que este 24 y 31 de diciembre operará de 04:30 a 21:30 horas, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero su horario será de 05:00 a 00:00 horas.

Los otros servicios de transporte público también darán servicio con horario especial. el Trolebús operará de 05:00 a 22:00 horas, mientras que el 25 de diciembre y 1 de enero el servicio será de 06:00 a 00:00 horas, mientras que los autobuses de la RTP tendrán un horario normal el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero de 05:00 a 23:00 horas.

