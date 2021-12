Así respondió Fernández Noroña a señalamientos por supuestamente poner apodos a expresidentes

El petista aseguró que el no es el responsable de poner sobrenombres dentro de la Cámara (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, se ha caracterizado por lanzar contundentes críticas hacia los partidos opositores, como lo es Acción Nacional (PAN), así como también por sus enfrentamientos con diversas figuras políticas como Gerardo García Luna, Javier Lozano Alarcón, Margarita Zavala, Jorge Triana, entre otros.

Ante ello, en una ocasión el diputado panista Jorge Arturo Espadas se refirió a Fernández Noroña como “changoleón legislativo” durante debate de la Ley Federal de Ingresos, en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, durante otra sesión, el petista sacó dos marionetas, una de un chango y otra de un león, para dirigirse a la oposición, en alusión al apodo que le pusieron y dijo que se sentía honrado al ser relacionado con tal personaje, pues consideró que las personas que viven en la calle son las que más sufren.

Aunado a dichos acontecimientos, recientemente se viralizó un video del canal de YouTube del Congreso en donde Fernández Noroña mencionó que lo han acusado de ser el encargado de poner sobrenombres dentro de la Cámara, sin embargo, señaló que eso no es cierto.

Fernádez Noroña habló del por qué se refiere de tal manera a Calderón (Foto: Twitter/DiputadosPTLXV)

“A mi me acusan de poner apodos, no es cierto. El de Tomandate Borolas yo no se lo puse a Felipe del Sangrado de Jesús Calderón Hinojosa, que así se llama, y el cabeza hueca a Fox, es un cabeza hueca, no es un apodo”, aseveró el petista.

Asimismo, volvió a arremeter contra los diputados de Acción Nacional al tacharlos de “clasistas y racistas”, debido al sobrenombre que quisieron adjudicarle.

“Aquí en la Cámara quisieron injuriarme con un apodo usando a un hombre que vive en condición de calle que demuestra el clasismo y racismo de los paniaguados. Yo creo que eso los pinta de cuerpo completo, porque inclusive yo que vengo de una colonia popular, hasta para poner apodos necesitas cierta picardía, cierto sentido del humor, cierto talento, diría yo”, externó Fernández Noroña.

El petista tachó de clasistas a los diputados de Acción Nacional (Foto: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

En dicho material audiovisual, el diputado del PT explicó el por qué se refiere a los panistas como “paniaguados”. De acuerdo con Fernández Noroña, el apodo proviene del significado de la propia palabra.

Cabe resaltar que el pasado 26 de octubre, durante la comparecencia del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, ante comisiones en el Palacio de San Lázaro, Noroña encaró al panista Jorge Triana y lo amenazó con irse a los golpes.

“Chinga tu madr*, si me vuelves a injuriar, te parto la madr*”, reclamó Fernández Noroña al panista.

Por su parte, Triana hizo varias referencias directas en Twitter, tanto al conflicto que sostuvo con el diputado del PT, así como del apodo “changoleón legislativo” que le puso.

Noroña encaró a Triana por llamarlo "changoleón legislativo"(Foto: Twitter/@JTrianaT)

“Pues no, llegó muy bravo el #ChangoleonLegislativo, y ni un pelo me tocó… Es tan machista y misógino, que seguramente se reserva sus golpes para las mujeres. Un favor, ya no le digan #ChangoleonLegislativo, y ya NO le den RT a estos tuits, se enoja mucho el diputado”, escribió en su red social.

Por otro lado, en días pasados, Noroña tundió a los panistas a quienes calificó de discriminadores y homófobos.

Durante la discusión s del dictamen a través del que se emite la nueva Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la bancada blanquiazul pidió que el tema no se discutiera, argumentando vicios en el procedimiento parlamentario.

