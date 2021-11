Noroña aseguró que no le ofende ser llamado ‘changoleón’: “Alto honor que me comparen”

Fernández Noroña aseguró que la oposición no lo ofende cuando lo comparan con un indigente, como lo fue “Changoleón” (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), aseguró que la oposición a la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no lo ofende cuando lo comparan con un indigente, como lo fue “Changoleón”.

Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 en la Cámara de Diputados, Fernández Noroña sacó dos marionetas, una de un chango y otra de un león, para dirigirse a la oposición, en alusión al apodo de “changoleón legislativo” que le pusieron los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

En su participación, el petista declaró que se siente honrado al ser relacionado con tal personaje, pues consideró que las personas que viven en la calle son las que más sufren y las que el partido del presidente López Obrador no ha logrado ayudar.

El petista declaró que se siente honrado al ser relacionado con tal personaje

“Changoleón es un hombre que vive en la calle. Nosotros hemos insistido en que no hemos llegado a los más pobres, a los que no tienen nada. Y esta gentuza piensa que me insulta comparándome con un indigente, alto honor tengo que me comparen con alguien que vive en la calle porque es la gente que más sufre, es la gente más necesitada”, aseveró.

Estas personas, continuó el legislador, son las que más necesitan “nuestra mano, nuestro apoyo”, pero los integrantes de Acción Nacional, manifestó, sólo se burlan de la gente que dejó sin nada durante sus gobiernos.

“Y aquí una diputada me dice que quiero llorar, sí, cada que veo un pobre quiero llorar de indignación, de rabia, de impotencia, de lo que le han hecho al pueblo de México, de sumirlo en el hambre”, sentenció.

El diputado también criticó que la oposición hable en la Cámara Baja sobre como usar el presupuesto cuando ellos se lo robaban (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

El diputado también criticó que la oposición hable en la Cámara Baja sobre cómo usar el presupuesto para el próximo año, cuando ellos “se lo robaban, atracadores a la nación, se los robaban”.

Ante esto, calificó de “patricidas” a los integrantes del bloque opositor, porque, explicó, han intentado matar a la patria y han “ahogado en la miseria” al pueblo de México.

“1.6 millones de deuda dejó el cabeza hueca de Vicente Fox, 5.6 millones el comandante Borolas que usurpó la presidencia, alias Felipe ‘del Sagrado Corazón de Jesús’ Calderón Hinojosa, 11 billones Enrique Peña Nieto, y son tan desvergonzados que vienen aquí a querernos dar clases de moral, de ética, de política y de servicio al pueblo. Están en el basurero de la historia y de ahí no saldrán”, acusó en tribuna.

Noroña encaró al panista Jorge Triana y lo amenazó con “romperle la madr*” por apodarlo “changoleón legislativo” (Foto: Twitter/@JTrianaT)

Cabe resaltar que el pasado 26 de octubre, durante la comparecencia del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, ante comisiones en el Palacio de San Lázaro, Noroña encaró al panista Jorge Triana y lo amenazó con “romperle la madr*” por apodarlo “changoleón legislativo”.

“Chinga tu madr*, si me vuelves a injuriar, te parto la madr*”, reclamó Fernández Noroña al panista.

Por su parte, Triana hizo varias referencias directas en Twitter, tanto al conflicto que sostuvo con el diputado del PT, así como del apodo “changoleón” que le puso.

“Pues no, llegó muy bravo el #ChangoleonLegislativo, y ni un pelo me tocó… Es tan machista y misógino, que seguramente se reserva sus golpes para las mujeres. Un favor, ya no le digan #ChangoleonLegislativo, y ya NO le den RT a estos tuits, se enoja mucho el diputado”, escribió en su red social.

