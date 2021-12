“Quiere parar todo de nuevo”: Fernández Noroña estalló contra recomendación de la OMS para cancelar fiestas navideñas

Fernández Noroña nuevamente causó polémica por sus declaraciones sobre el uso del cubrebocas (Foto: Twitter/DiputadosPTLXV)

El diputado petista Gerardo Fernández Noroña nuevamente generó polémica en redes sociales tras condenar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cancelar los festejos navideños ante la aparición de ómicron, la nueva variante de COVID-19 que ya es la cepa dominante en Estados Unidos, según revelaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los comentarios del legislador surgieron luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmara que el exhorto del organismo internacional estaba contextualizada para Europa, ya que en este momento necesitan entrar en confinamiento para que los sistemas de salud no colapsen; situación por el que le llovieron críticas.

En este contexto, el diputado del Partido del Trabajo (PT) se pronunció al respecto mediante su cuenta oficial de Twitter y escribió el siguiente mensaje: “Somos 130 millones de mexicanos y hay 23 casos de ómicron en México, pero la OMS ya quiere parar todo de nuevo. Quien tenga discernimiento que lo use”. Seguido de este comentario, Fernández Noroña ironizó sobre las recomendaciones y cuestionó a los usuarios de Twitter si ya habían cancelado sus reuniones de fin de año.

El diputado de la bancada del Partido del Trabajo (PT) se pronunció en contra de las recomendaciones de la OMS para cancelar los festejos navideños (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

Esto tras las declaraciones del el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien habló sobre el riesgo de que vuelvan a aumentar los casos de COVID-19 a nivel mundial como consecuencia del periodo vacacional y fiestas decembrinas. Al respecto, expresó que “un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde, que celebrar ahora y estar de luto más tarde”.

Sin embargo, este no fue el único comentario lanzado por el legislador petista, ya que el político nuevamente arremetió en contra del uso de cubrebocas como una medida para prevenir el contagio de coronavirus y defendió a López-Gatell por sus comentarios sobre la propagación de la nueva variante del coronavirus, pues el subsecretario enfatizó en que es muy “común” que los medios de comunicación saquen de contexto las declaraciones de Tedros Ghebreyesus.

“Son unos cretinos, llevan dos años diciendo lo mismo”, “Eres un simple promotor de la histeria”, “Seguro ya te dormiste no por aburrimiento, sino porque el cubrebocas no te permitió oxigenar bien el cerebro”, “Besitos...con cubrebocas” y “Acabo de llegar a la conclusión de cuál es el problema con algunos. El cubrebocas no les permite oxigenar bien el cerebro”, fueron algunos de los comentarios que realizó Fernández Noroña en respuesta a lo dicho por el director general de la OMS y algunos internautas que condenaron lo señalado por López-Gatell durante la conferencia matutina de este martes.

El legislador defendió a López-Gatell de las críticas que le llovieron tras haber declarado que los comentarios del director de la OMS estaban contextualizados para Europa (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Cabe recordar que Fernández Noroña ha sido objeto de polémicas tras su negativa a portar cubrebocas, una de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación por COVID-19. Hace algunos meses, mediante un video difundido en redes sociales, varios internautas denunciaron la actitud del legislador, quien recibió abucheos y descalificaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras su regreso de Puerto Escondido, Oaxaca.

Tras el incidente, el diputado nuevamente se pronunció a través de redes sociales y expresó que lo ocurrido en el AICM es parte de “una enésima campaña de denuesto en mi contra con un video sin contexto”. “Pero ni así me obligarán a amordazarme. Además estamos cerca de dejar atrás toda esta necedad”.

