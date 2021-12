Coronavirus: AMLO anunció vacunación de refuerzo a personal de salud y maestros

AMLO anunció vacunación de refuerzo a personal de salud y maestros (Foto: Reuters / Jose Luis Gonzalez)

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que próximamente se aplicará la vacuna de refuerzo contra COVID-19 al personal sanitario y educativo.

Durante la conferencia de prensa matutina, el tabasqueño no descartó la vacunación de menores de 18 en México, siempre y cuando tenga una justificación científica y sea necesaria.

“Se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros, para que el magisterio nacional lo sepa, además, vamos a avanzar más en adultos mayores. Por razones obvias tenemos que seguir avanzando. Personal de salud y maestros”

“Lo van a revisar los especialistas de nuestro país, sobre su conveniencia, si es recomendable, si no es riesgoso lo de la vacunación para los niños. Ver qué dice al respecto la Organización Mundial de la Salud y si está recomendado, nosotros lo vamos a hacer. Lo que no queremos es llevar a cabo algo que no es conveniente y necesario”, informó el mandario.

Información en desarrollo