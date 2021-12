Al intentar robar una lámpara un hombre en Puebla resultó con quemaduras graves

Tras recibir una descarga eléctrica, un hombre resultó con quemaduras de gravedad. (Foto: EFE/ Sanjay Baid)

Tras recibir una descarga eléctrica, un hombre resultó con quemaduras de gravedad. Esto ocurrió cuando intentaba robar una lámpara del alumbrado público, en la junta auxiliar del municipio de Puebla: San Pablo Xochimehuacán.

De acuerdo con las investigaciones del ayuntamiento, el hombre fue identificado como José Manuel Poblano, de 29 años de edad. Por la tarde del martes 21 de diciembre, Manuel se encontraba sobre el Antiguo Camino a San Pablo.

Aprovechando que nadie lo veía, se subió hasta la punta de un poste del alumbrado público para intentar robar una lámpara. Mientras intentaba tomar la lampara, tocó los cables de media tensión, recibiendo así una descarga eléctrica de 7 mil 500 voltios, posterior a ello, cayó al suelo.

De acuerdo con los reportes, aproximadamente a las 3:00 de la tarde (hora del Centro de México) el 911 recibió llamadas para reportar a un hombre con quemaduras en todo el cuerpo. Al lugar acudieron paramédicos de la unidad 173 del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) quienes estabilizaron a Manuel y lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

El 911 recibió llamadas para reportar a un hombre con quemaduras en todo el cuerpo causadas por la descarga eléctrica. (Foto: Pixabay)

Cabe señalar que testigos grabaron al hombre luego del incidente, quien camino unos metros, con la ropa totalmente desgarrada y heridas superficiales a causa de la corriente eléctrica que atravesó su cuerpo. Los paramédicos indicaron que resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 85 % del cuerpo. El estado de salud del hombre se reportó como delicado.

Cabe señalar que los cables de media tensión comprende tensiones nominales entre mil y 36 mil voltios. De acuerdo con estudios del “Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): Electrical Safety” cualquier corriente superior a 500 voltios está considerada como alto voltaje. Un alto voltaje puede saltar (arco eléctrico) por el aire desde 2,5 cm hasta algunos metros, en función del voltaje. De este modo, una persona puede resultar lesionada simplemente por acercarse demasiado a una línea de alto voltaje. Este puede causar lesiones más graves que el bajo voltaje, además, es más probable que produzca lesiones internas, y puede resultar mortal para una persona.

<b>Más accidentes que reportados en los últimos meses</b>

El 14 de diciembre, en Querétaro, dos hombres presentaron quemaduras de primero y segundo grado en más del 60% al intentar robar cableado de alta tensión instalado en un registro subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en la colonia la Huerta.

El 2 de diciembre, en Zicanatepec, Estado de México, un hombre murió luego de intentar robar cables de luz en dicho municipio. El hecho ocurrió la tarde de ese día, en el Barrio de San Miguel camino Viejo a San Francisco, según los reportes, el hombre abría subido a un poste cuando de manera accidental tocó los cables.

Según versiones oficiales el cuerpo correspondía a un hombre de aproximadamente 25 años, el cual no fue identificado, por lo que elementos policiales tomaron conocimiento del hecho para después acordonar el sitio.

El hombre se subió hasta la punta de un poste del alumbrado público para intentar robar una lámpara. (Foto: Alumbrado público)

En octubre del 2021 un joven perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica mientras presuntamente intentaba robarlos en Veracruz. El personal de la Fiscalía General Especializada (FGE) confirmó que el hombre intentaba robar un cable de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que la muerte del sujeto se dio en el distribuidor vial de la cabeza Olmeca cerca de la fábrica de Bimbo, en la carretera que lleva a Xalapa.

SEGUIR LEYENDO