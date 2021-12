Cuál es el origen de la palabra “naco”

Nacasia y Nacaranda en la Hora Pico (Foto: Captura YouTube/Distrito Comedia)

¿Qué sería de las y los mexicanos sin nuestra forma tan peculiar de hablar? Nuestro vocabulario está lleno de modismos únicos que no cualquier persona extranjera puede entender.

Precisamente “naco” es una de las tantas palabras particulares que se escuchan constantemente en todo el territorio nacional. ¿Alguna vez la has escuchado? Te contamos la historia del significado despectivo que ocultan estas cuatro letras.

Quizá recuerdes el término por el actor mexicano Luis de Alba, quien se encargó de darle popularidad a la palabra con su personaje El Pirruris o por el segmento de Las nacas en el programa La Hora Pico; donde veíamos a Nacasia y Nacaranda vestir con ropa extravagante, tener malos modales y una peculiar manera de hablar.

La Real Academia Española (RAE) define “naco(a)” como un adjetivo para referirse a un indio, no obstante, en el Diccionario de mejicanismos del cubano Félix Ramos y Duarte explica que la palabra era muy usada en el estado de Tlaxcala para referirse a un “indio vestido de cotón azul, calzoncillos blancos y guaraches”. También precisa que naco en la lengua otomí es cuñado.

Por otro lado el Diccionario del náhuatl en el español en México, de Marc Thouvenot, agrega que naco viene de la palabra xinácatl, que significa chinacate y se refiere a una “persona desarrapada de escasos recursos”.

Hasta ahora, todas las definiciones tienen una connotación negativa, lo cual ya indica que, en definitiva, no es una palabra que se deba usar en un contexto formal. De igual modo, en la segunda edición del Diccionario de mexicanismos el lingüista mexicano Francisco Javier Santamaría agrega que la palabra es usada en Guerrero para referirse a una persona “torpe, ignorante o iletrada”.

Luis de Alba fue uno de los encargados de darle popularidad a la palabra "naco" con su personaje El Pirruris (Foto: Twitter)

Cabe destacar, que al ser una palabra tan utilizada desde el siglo XIX, el estudio de este término no sólo llamó la atención de traductores y lingüistas, también de escritores. Tal fue el caso de Carlos Monsiváis, quien escribió en su texto Días de guardar que estas cuatro letras vienen de la palabra totonaco para referirse a alguien ignorante.

Aunque la palabra se usa en diferentes estados de la República, según el investigador australiano Paul Allatson, el uso cotidiano y popular de “naco” se gestó en la Ciudad de México para referirse a la población rural. Posteriormente, el término se fue metiendo al léxico de otras partes del país.

Seguramente te preguntarás qué tienen que ver estas definiciones con el uso que le damos a la palabra hoy en día. Según una encuesta realizada por la Universidad Autónoma de México (UNAM) la significación ha cambiado y actualmente, cuando las personas le dicen a alguien “naco” se refieren a una persona de pocos modales o “mal gusto”.

A pesar de que en nuestra cotidianidad no se use para referirse a alguien indígena con vestido y huaraches, en el significado chilango se sigue conservando la condición de “ignorante”. Ignorante por no saber cómo comportarte, por no saber qué decir o usar en ciertas ocasiones.

Nuestro vocabulario está lleno de modismos únicos que no cualquier persona extranjera puede entender, tal es el caso de la palabra "naco".

Estos usos se relaciona más con las definiciones del Diccionario del español de México, del Colegio de México y del Diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua, los cuales describen a la palabra como algo “que se percibe vulgar o de mal gusto”, “que se percibe sin urbanidad o sin civismo”, “que se percibe como indígena” y que es “de bajos recursos”.

La lingüista hispánica Yvette Bürki, recomienda dejar de usar esta palabra, pues guarda una carga cultural que se ha utilizado de forma peyorativa para las comunidades originarias.

Por otra parte, existen dos pueblos que lleva por nombre Naco. El primero se encuentra en el estado de Sonora y el segundo en Arizona, Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO: