Condenaron a 35 años a feminicida de estudiante asesinada por los Talibanes

Pasaron casi tres años para que hubiese un castigo (Foto: FGJE)

Raymundo “N”, uno de los feminicidas de la estudiante de Derecho en Zacatecas, fue condenado a 35 años de prisión, luego de haber contribuido en el asesinato de la joven por órdenes del Gary, perteneciente a los Talibanes.

De acuerdo con la Fiscalía de Zacatecas, Anayely Noemí fue ejecutada el 10 de abril de 2019 en inmediaciones de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, mientras se encontraba en clases.

Según reportes locales, la víctima de 22 años contaba con un escolta y era originaria del municipio de Pinos, municipio localizado en los límites de San Luis Potosí y la entidad zacatecana. En el juzgado de esta alcaldía había realizado su servicio profesional.

Mientras se desempeñaba en esas instancias denunció a su ex pareja, el Gary, por privación ilegal de la libertad. Fue así como el Ministerio Público judicializó el caso y un juzgador del sitio donde realizaba su servicio otorgó una orden de arresto en contra del supuesto secuestrador.

El Gary, según las investigaciones, es un ex policía ministerial de Zacatecas y mandó a asesinar a su ex pareja por haberlo denunciado. Los Talibanes derivan de un ex cabecilla de los Zetas y se asentaron en fronteras potosinas.

La víctima se encontraba con escoltas tras recibir amenazas (Foto: FB)

La detención contra el ex agente no pudo concretarse, porque el sujeto se dio a la fuga y comenzó con amenazas hacia Anayely Noemí y hacia el juez que concedió el mandamiento judicial, según comentó a la prensa Arturo Nahle García, magistrado del Tribunal Superior de Zacatecas.

De ahí que la joven estudiante requirió de dos guardaespaldas, un hombre y una mujer, que le fueron proporcionados por el estado, tras los amagos recibidos.

Sin embargo, el agresor pudo enviar a alguien que la atacara a balazos mientras estaba con su escolta en la escuela. El otro de sus vigilantes se encontraba en el estacionamiento, dejando el vehículo.

Anayely Noemí fue impactada con ocho balazos en ese lugar. No obstante que ahí también se encontraba el fiscal del estado, quien es profesor en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Alejandro Tello, quien se desempeñaba como gobernador de la entidad, dijo que los escoltas del fiscal intentaron alcanzar al responsable, pero logró fugarse y esconderse entre estudiantes que corrían por el temor de las detonaciones.

Alejandro Tello dijo que el responsable del asesinato es integrante de los Talibanes (Foto: Cuartoscuro)

Fue entonces cuando el jefe del Ejecutivo estatal mencionó que el atacante sería miembro de los Talibanes, identificados en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

La misma mañana del asesinato contra la joven estudiante también fue ejecutado el abogado del Gary. Era hijo del secretario del Ayuntamiento y lo ejecutaron al salir de su casa, alrededor de las 08:00 horas. El litigante recibió cinco impactos de bala.

El Gary había tramitado un amparo contra la orden de arresto por el secuestro de Anayely, pero esa acción le fue negada.

Las amenazas hacia la joven como el juez eran a través de redes sociales, incluso con volantes anónimos que eran distribuidos en estacionamientos de centros comerciales, según comentó el magistrado Nahle García. El juzgador también contó con escoltas.

Más de un año después, las autoridades permitieron detener a Raymundo “N” y atribuirle el asesinato en la Universidad Autónoma de Zacatecas. El atacante, uno de los autores, fue arrestado el 23 de octubre de 2020.

Las autoridades detuvieron a uno de los responsables del feminicidio (Foto: FGJE)

El mismo día que lo aprehendieron, este joven quedó vinculado a proceso y recluido bajo la medida de prisión preventiva. Pero no fue sino al reciente jueves 16 de diciembre que se emitió en Juicio Oral Fallo Condenatorio por el delito de Feminicidio en su contra.

La pena impuesta fue de 35 años con irrestricta aplicación de Juzgar con perspectiva de Género ya que el Tribunal de Enjuiciamiento asignado al caso se avocó al análisis del fondo de la controversia bajo ese enfoque.

Durante este 2021, según la Fiscalía de Zacatecas, se han iniciado 12 carpetas por el delito de feminicidio en la entidad. De ellas siete han sido ya judicializadas, es decir ya son proceso penal; en una se cuenta con Orden de Aprehensión próxima a cumplimentarse.

Mientras que cuatro más se encuentran en trámite, es decir en investigación inicial, recabando los datos de prueba para su judicialización.

El origen de los Talibanes se desprende de Iván Velázquez Caballero, uno de los principales jefes del cártel de los Zetas, alias el Z-50, L-50 o El Talibán.

El feminicida fue procesado a casi un año del asesinato (Foto: FGJE)

Fue designado por Miguel Treviño Morales, líder fundador de la agrupación de la última letra. Era jefe de plaza en Zacatecas y acuñó su apodo por su afición a decapitar enemigos usando machetes y explosivos, al igual que los extremistas islámicos.

Raúl Velázquez Caballero, el Talibancito, es identificado como hijo de Velázquez Caballero, y actual heredero de la agrupación con designación terrorista de Afganistán. Se les ha identificado que operan en municipios de San Luis Potosí con extensión a límites de Zacatecas.

SEGUIR LEYENDO: