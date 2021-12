“Se inventa impuestos”: diputado del PAN se lanzó contra el Paquete Económico 2022 de Claudia Sheinbaum

El panista aseguró que la mandataria capitalina se inventa impuestos para gastarlos en su precampaña (Foto: Twitter/@Christianvonroe)

El diputado local por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Christian Von Roehrich, arremetió en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al asegurar que la mandataria capitalina “se inventa impuestos” con el fin de “gastarlos en su precampaña” de las próximas elecciones presidenciales del 2024.

“El @GobCDMX de @Claudiashein subestima sus ingresos para ocultar recursos y gastarlos en su precampaña rumbo al 2024. Ese es su famoso ‘guardadito’, que asciende a más de 18 mil millones de pesos y el motivo por el que se inventa impuestos”, escribió el panista por parte de la alcaldía Benito Juárez a través de su cuenta oficial de Twitter.

(Foto: Twitter/@Christianvonroe)

Las declaraciones de Von Roehrich se dieron luego de que el pasado 15 de diciembre, la Jefa de Gobierno de la CDMX agradeció a los diputados locales la aprobación del Paquete Económico 2022.

Tras encabezar la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Paz en la Alcaldía Benito Juárez, Sheinbaum Pardo aseguró que las alcaldías tienen garantizado su presupuesto.

“Agradecemos a los diputados y diputadas que han hecho un esfuerzo muy importante por la aprobación de este presupuesto. Es un presupuesto que tiene su orientación principalmente en el fortalecimiento de la educación de la salud, las alcaldías está garantizado su presupuesto y de la misma manera el presupuesto principalmente a la infraestructura inmobiliaria”, comentó la mandataria capitalina.

La Jefa de Gobierno aseguró que las alcaldías tienen garantizado su presupuesto (Foto: Gobierno CDMX)

Asimismo, aseguró que lo establecido en el Presupuesto de la Ciudad tiene como finalidad fortalecer los derechos de los capitalinos.

“No queremos que se privaticen los espacios públicos, no queremos que se privatice la salud, no estamos de acuerdo en la privatización de la educación. Todo lo contrario, estamos destinando recursos porque estamos convencidos que es el Estado y en el caso del gobierno de la Ciudad de México, quien tiene que fortalecer los derechos. Y en el caso de la seguridad que estamos viendo el día de hoy, no puede haber seguridad si no hay paz, si no hay garantía de derechos sociales y garantía de los derechos humanos de la ciudad y por eso nosotros atendemos las causas y no solo tiene que ver con una política individual de prevención del delito, tiene que ver con que las personas tengan acceso a los derechos y eso es lo que estamos promoviendo y es lo que viene establecido en el Presupuesto de la Ciudad”, destacó.

La madrugada del pasado miércoles, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen al Código Fiscal que integra el Paquete Económico 2022, sin realizar modificaciones a la propuesta que envió el gobierno capitalino.

Algunos columnistas y periodistas han asegurado que Sheinbaum Pardo es la favorita de AMLO para que represente a Morena en 2024 (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Con respecto a sus intenciones de participar en las próximas elecciones presidenciables, en diversas ocasiones, Claudia Sheinbuam no ha manifestado abiertamente su intención de buscar la Presidencia para 2024, sin embargo sí se ha pronunciado a favor de que el próximo candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se defina a través de una encuesta.

Sin embargo, algunos encuestas la han perfilado como la favorita de los capitalinos para ser la posible candidata presidencial de Morena.

De acuerdo con una encuesta publicada y realizada por El Universal a inicios del mes de diciembre, el 43.8% de la ciudadanía votaría por Sheinbaum Pardo si fuera la aspirante morenista a la Presidencia de la República.

