Claudia Sheinbaum agradeció a diputados de la CDMX la aprobación del Paquete Económico 2022

Imagen de archivo: La Jefa de Gobierno de la CDMX instaló el Gabinete de Seguridad y Paz en la alcaldía Benito Juárez (Foto: Twitter/ @Claudiashein)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Claudia Sheinbaum, agradeció a los diputados locales la aprobación del Paquete Económico 2022.

Tras encabezar la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Paz en la Alcaldía Benito Juárez, Sheinbaum Pardo aseguró que las alcaldías tienen garantizado su presupuesto.

“Agradecemos a los diputados y diputadas que han hecho un esfuerzo muy importante por la aprobación de este presupuesto. Es un presupuesto que tiene su orientación principalmente en el fortalecimiento de la educación de la salud, las alcaldías está garantizado su presupuesto y de la misma manera el presupuesto principalmente a la infraestructura inmobiliaria”, señaló.

(Foto: CDMX/Archivo)

Aseguró que se trata de fortalecer los derechos en la Ciudad de México y eso, dijo, es lo que se estableció en el Presupuesto de la Ciudad.

“Nosotros tenemos un mandato y así hemos gobernado durante tres años y es el fortalecimiento de la educación pública, de la salud pública y en general del programa que nos planteamos cuando llegamos al gobierno de la Ciudad de México y de la movilidad y de la infraestructura de servicios: el agua, el drenaje. Tiene una orientación el Presupuesto y es la orientación que representamos”, dijo.

“No queremos que se privaticen los espacios públicos, no queremos que se privatice la salud, no estamos de acuerdo en la privatización de la educación. Todo lo contrario, estamos destinando recursos porque estamos convencidos que es el Estado y en el caso del gobierno de la Ciudad de México, quien tiene que fortalecer los derechos. Y en el caso de la seguridad que estamos viendo el día de hoy, no puede haber seguridad si no hay paz, si no hay garantía de derechos sociales y garantía de los derechos humanos de la ciudad y por eso nosotros atendemos las causas y no solo tiene que ver con una política individual de prevención del delito, tiene que ver con que las personas tengan acceso a los derechos y eso es lo que estamos promoviendo y es lo que viene establecido en el Presupuesto de la Ciudad”, destacó.

FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO/ARCHIVO

La madrugada de este miércoles, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen al Código Fiscal que integra el Paquete Económico 2022, sin realizar modificaciones a la propuesta que había sido enviada por el gobierno capitalino, pese a que había varias reservas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), las cuales fueron rechazadas por Morena y sus aliados.

En el dictamen aprobado por 38 votos a favor y 17 en contra, los legisladores otorgaron a la capital del país un gasto neto de 234 mil millones 875 mil 723 pesos, lo que representa un 7.4% más que el de este año.

En el Código Fiscal se contempla un impuesto de 2% a las plataformas digitales dedicadas al reparto de alimentos y otros productos, bajo el argumento de que hacen uso de la infraestructura de la ciudad. Sin embargo, se aclara que repartidores y usuarios no serán afectados.

Foto de archivo/ REUTERS/Carlos Jasso

“El aprovechamiento a que se refiere este artículo es intransferible y no estará sujeto a traslación, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía”, destaca el Artículo 307 TER del Código Fiscal.

Aunque el artículo señala de manera expresa que el nuevo impuesto no será trasladado al usuario, los diputados locales aseguraron que sí ocurrirá.

En la legislación también se establecieron multas desde 521 pesos a los habitantes de la Ciudad de México que emplaquen sus autos en otros estados de la República con la finalidad de evitar el pago de la tenencia.

SEGUIR LEYENDO: