“Cada desaparecido en mi sexenio es una losa que cargo”: Javier Duarte negó señalamientos por desaparición forzada (Foto: Reuters)

Javier Duarte, ex gobernador del estado de Veracruz, fue señalado por su presunta participación en un caso de desaparición forzada, razón por la cuál, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, su defensa salió a desmentir en caso apenas unas horas más tarde. Pablo Campuzano de la Mora, quien comanda la defensa de Javier Duarte, informó que de haberse realizado dicho arresto, las autoridades capitalinas y veracruzanas habrían incurrido en un delito del orden federal.

Al respecto, el propio Javier Duarte informó a través de una carta dirigida a la periodista Azucena Uresti de Milenio Televisión, que su relación con dicho delito, además de ser infundada, tiene también un trasfondo político-electoral.

En este contexto, arrancó su réplica asegurando que “jamás en toda mi vida he participado ni ordenado privar ilegalmente de su libertad, de asesinar o desaparecer a persona alguna”.

El ex gobernador del estado de Veracruz aseguró que los señalamientos en su contra fueron presentados de manera errónea intencionalmente, pues hay motivos político-electorales detrás de las infundadas acusaciones (Foto: Reuters)

Además, añadió que, incluso, “no existe señalamiento, ni siquiera la más mínima insinuación por parte de autoridad de procuración de justicia o del poder judicial, de que haya participado en la comisión de este aberrante delito”.

Por lo anterior, aseguró que la imputación en su contra fue presentada como “la comisión del delito de desaparición forzada”, pero en realidad, esto habría sido obra de “la administración de Yunes” (Miguel Ángel Yunes, ex gobernador de Veracruz de Ignacio de la Llave), y tiene como motivo un trasfondo político-electoral.

“A mí se me acusa de que supuestamente ordené entorpecer una investigación que llevaba la Fiscalía del estado. En ningún momento se me acusa de haber ordenado desaparecer a persona alguna”, puntualizó el ex mandatario.

Javier Duarte envió un mensaje a los familiares de las víctimas

Además, aprovechó el espacio televisivo para expresar su respeto a las madres y padres de familia que han perdido a un familiar por el delito de desaparición forzada; aseguró que “mi más grande deseo es que encuentren a sus hijas e hijos pronto y con vida”.

Javier Duarte aprovechó el espacio para expresar su respeto a las madres y padres de familia (Foto: AP)

Añadió que, en este caso y en muchos otros de los que se ha hablado durante su administración, no tuvo nada que ver, y como prueba, preguntó a los familiares de las víctimas “¿qué ganaba yo con la desaparición de sus familiares?”.

“Al contrario, cada vez que durante mi gobierno alguien era desaparecido me llovían los ataques y las críticas, las cuales siempre respeté y encare con responsabilidad”, escribió de puño y letra.

Pidió, en este sentido, que todo el dolor que sienten sea canalizado en contra de los responsables de las instituciones estatales que estuvieron al frente de las mismas en el tiempo en que ocurrió la desaparición.

Por último, aseguró a la periodista Azucena Uresti de Milenio Televisión que ”cada persona desaparecida que ocurrió durante mi sexenio, es una losa que llevo cargando, así como cada persona que fue recuperada sana y salva es un rayo de luz que me genera ánimo y paz”.

Javier Duarte aseguró que cada persona desaparecida que ocurrió durante mi sexenio, es una losa que llevo cargando (Foto: Reuters)

El presente de Javier Duarte

Javier Duarte se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México tras declararse culpable por los delitos de asociación delictuosa y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La movida de su defensa estuvo encaminada a una negociación con la entonces Procuraduría General de la República para reducir su condena, razón por la que únicamente le fueron dictados nueve años de prisión, de los cuales, ya cumplió cuatro.

