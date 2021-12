“Sin hacerse responsables de nada”: Julen Rementería criticó a la 4T por aumento de desempleo e inflación

El senador panista criticó a la administración obradorista y a la llamada "Cuarta Transformación" (Fotos: Facebook/Julen Rementería del Puerto // AP)

De nueva cuenta, Julen Rementería del Puerto arremetió en contra del movimiento político de la llamada “Cuarta Transformación”, encabezada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Uno de los aspectos de la administración obradorista que ha sido criticado con creces por parte de algunas figuras del Partido Acción Nacional (PAN) es el incremento en el porcentaje de inflación, dado a conocer durante la primera quincena del mes de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este sentido, el coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado de la República se pronunció al respecto mediante su cuenta oficial de Twitter, espacio en el que aprovechó para lanzarse en contra del mandatario y de la “4T” por el aumento en las tasas de desempleo, el desabasto de medicamentos en el sector salud y el incremento de la pobreza en México.

“No son responsables de la inflación. No son responsables del desempleo. No son responsables del desabasto en los hospitales. No son responsables de los 4 millones de nuevos pobres. Su “movimiento” busca transformar a todo México pero sin hacerse responsables de nada”, apuntó el panista mediante redes sociales.

Las reacciones a las críticas de Rementería del Puerto no se hicieron esperar y, aunque algunos internautas se manifestaron en contra de AMLO y de su movimiento de transformación política, también hubo usuarios de Twitter que expresaron su descontento hacia los integrantes del bloque opositor, pues señalaron que no son capaces de “presentar proyectos políticos alternos” que tengan el objetivo de arrebatar la mayoría al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El senador panista nuevamente se lanzó contra la 4T (Foto: Twitter/ @julenrementeria)

“Y la oposición en la clase política no es capaz de ponerle freno a AMLO, de acercarse a la gente”, “La ignorancia de este gobierno, ha destruido lo avanzado en tantos años de lucha, de la sociedad civil y gobiernos. A 3 años, ninguna promesa cumplida” e “¿Y cuando el PAN se hará responsable de la ‘suavicrema’, la barda de la refinería, los miles de muertos por la ‘guerra’ contra el narco, de los 5 billones de aumento de la deuda externa?”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del senador veracruzano.

Además de estas críticas, Rementería recientemente argumentó que el Partido Acción Nacional (PAN) está defendiendo los intereses de los mexicanos “que hoy no son escuchados”, esto tras la reunión que sostuvieron los panistas con la Secretaría de Gobernación (Segob), actualmente encabezada por Adán Augusto López y en la que también estuvieron presentes Marko Cortés, dirigente nacional del blanquiazul; Santiago Creel, Jorge Romero, Cecilia Patrón y Alejandra Gutiérrez.

Integrantes de la bancada del PAN se reunieron con Adán Augusto López (Foto: Twitter/ @julenrementeria)

Al respecto, Julen Rementería expresó lo siguiente a través de su cuenta oficial de Twitter: “En todas las democracias las oposiciones se tienen que sentar con los gobiernos. Y hoy este gobierno no representa a los enfermos, ni a los comerciantes, ni a las mujeres, ni a la clase media mexicana, ni a los 4 millones de nuevos pobres. Hoy le dimos voz a ellos. Venimos a defender los intereses de los mexicanos que hoy no son escuchados. Estuvimos en esta reunión con el Segob de manera muy firme a establecer nuestras prioridades y lo que venimos a defender: La salud, la seguridad, el empleo y la economía de los mexicanos”.

Por su parte, Adán Augusto subrayó que el gobierno de México ha estado abierto al diálogo durante estos tres años, y existe una comunicación fluida con diputados y senadores de todas las fuerzas políticas, así como con estados y municipios, con pleno respeto a su autonomía.

