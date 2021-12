“Reparten dinero como si tuviéramos la economía de Suiza”: Julen Rementería estalló contra la 4T

Julen Rementería volvió a arremeter contra los programas sociales (Fotos: Facebook/Julen Rementería del Puerto/AP)

Julen Rementería del Puerto, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, volvió a arremeter contra la Cuarta Transformación debido a la implementación de programas sociales a diferentes grupos en todo el país.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el panista aseveró que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió su puesto, México se ha convertido en un “bacanal” de dichas políticas públicas a favor de la asistencia social.

Agregó que cada mañana, en las conferencias del mandatario en Palacio Nacional, solo se habla de dichos programas; sin embargo, poco se menciona o se trabaja a favor de la generación de empleos. Indicó que tal olvido es lo que ha provocado que la economía del país se encuentre con inflación.

“Hoy México está convertido en un bacanal de programas sociales. La tendencia en la política mexicana son los programas sociales, todas las mañanas se habla de ellos, de lo que nunca se habla es de la generación de empleos. Por eso la economía está como está”, redactó el político veracruzano.

El panista aseguró que no se generan suficientes empleos en el país (Foto: Twitter/@julenrementeria)

En un segundo mensaje, el legislador estalló fuertemente contra toda la 4T y sentenció que solo se han dedicado a repartir dinero como si la nación tuviera una economía fuerte, parecida a la que tienen países europeos como Suiza.

Asimismo, advirtió que si la actual administración federal sigue privilegiando dichas políticas públicas se va a estirar de más la liga, lo cual va a provocar que reviente y quienes salgan más perjudicados sean las personas de escasos recursos.

““El gobierno reparte dinero como si tuviéramos la economía de Suiza. Pero cada vez hay menos empleos. Se está estirando demasiado la liga y va a reventar por el lado más delgado: los más pobres. Urge ayudar a los pobres, pero también urge generar empleos”

Julen Rementería estalló contra los programas sociales (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

Y es que, desde hace un par de semanas, Rementería del Puerto se ha dedicado a exponer su desacuerdo con los programas sociales que encabeza la Secretaría del Bienestar, especialmente los que tienen como objetivo otorgar cantidades exactas de dinero a grupos sociales.

Tal fue el caso del pasado 8 de diciembre cuando el panista cuestionó el rumbo que está tomando el país desde que el tabasqueño asumió el Poder Ejecutivo Federal, ya que, desde su parecer, la población se ha vuelto “egoísta”, pues solo apoya a la administración en turno porque reciben alguna ayuda gubernamental.

Agregó que no entiende cómo algunos se han vuelto indolentes ante la falta de medicamentos o el desempleo, puesto que, dijo, solo se volvió relevante que caiga a tiempo el monto del programa del que se es beneficiario.

“México no debe tomar el rumbo que está tomando: ‘No me importa que mi vecino que tiene un niño con cáncer no tenga medicamentos, mientras a mí el presidente @lopezobrador_ me dé mi beca, pensión o ayuda mensual, yo lo seguiré apoyando’. ¿En qué país nos estamos convirtiendo?”, redactó

Desde que AMLO asumió la presidencia privilegió los programas sociales (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.com)

En tanto, momentos después de que el presidente López Obrador concluyó su tercer informe de gobierno en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México el 1º del presente mes, el líder del blanquiazul en la Cámara Alta refirió que este gobierno solo se ha dedicado a generar “incertidumbre, pobreza, inseguridad y desempleo”, incluso, afirmó que tal situación es generada adrede para que la ciudadanía viva en modo supervivencia y de la mano de los programas sociales.

“Crea tanta incertidumbre, pobreza, inseguridad y desempleo como sea posible. Pon a tus gobernados en modo supervivencia para que su prioridad sea el programa social. Así los niños con cáncer, los viejos sin medicinas y los jóvenes sin futuro pasan a segundo término”, explicó.

Finalmente, visiblemente decepcionado, aseveró que la ciudadanía mexicana nunca ha sido así de “apática o egoísta”, al contrario, indicó que siempre se ha caracterizado por “echarle más agua a los frijoles”, es decir, que tienden más a sacar la casta ante las adversidades.

SEGUIR LEYENDO: