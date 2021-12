“No he terminado”: Anabel Hernández reveló que tiene más nombres de famosas vinculadas a grupos criminales

la escritora participó en la feria del libro (Foto: FIL Guadalajara)

Después de la polémica que se suscitó tras la publicación del más reciente libro de Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, la autora confesó que además de Galilea Montijo, Ninel Conde, Sergio Mayer o Alicia Machado, ella encontró que hay más artistas vinculados con el crimen organizado.

Fue durante su presentación en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara, donde la periodista especializada en narcotráfico reveló que los personajes que aparecen en su más reciente investigación no son los únicos:

“Quiero decir que tengo una lista muy amplia de muchas mujeres más que forman parte del mundo de los espectáculos, sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando se haya terminado la investigación”, destacó durante su participación.

Respecto a las diversas declaraciones que han dado en fechas recientes los personajes en su libro, ya sean artistas o políticos, la Anabel Hernández remarcó que este tipo de actitudes no eran algo nuevo:

“Que la gente lo niegue es histórico, lo negó García Luna y la diputada Lucero, la propia Emma (Coronel) negó que sabía a qué se dedicaba él. Aunque lo negaron en su momento y humanamente se comprende, hoy están prisioneras en EU por estas cuestiones que negaron tanto tiempo”, destacó.

Asimismo, la autora señaló que su trabajo contaba con rigor periodístico y que no sólo consultó múltiples fuentes directas o documentales, sino que los datos también fueron contrastados:

“No me sorprenden. Lo que puedo decir es que la información que publiqué, los nombres que publiqué, cada señalamiento, está perfectamente documentado. Tengo testigos directos de los hechos y no sólo eso: algunos de ellos han sido testigos colaboradores de la PGR. Son tan creíbles sus testimonios que la propia PGR los tomó como testigos colaboradores, ese es el nivel de certeza de los testigos directos de los hechos”, añadió.

En cuanto a los nombres de las famosas que fueron surgiendo durante los años que duró su investigación, Hernández destacó que en un inicio no sabía de muchas de las identidades y que poco a poco los nombres fueron brincando a la luz. Por lo que ella no estaba buscando hallar algo del mundo del espectáculo.

Mencionó que su investigación partió de la hipótesis de conocer como son los núcleos internos de los cárteles de la droga y cuál es el rol de las mujeres en este tipo de organizaciones:

“No sabían quiénes eran (las mujeres). Ya tenía identificada Emma Coronel, está Diana Espinosa Aguilar, la esposa de Rafael Caro Quintero, pero todo lo demás era en la búsqueda de qué hay ahí, cuando mis testigos directos comienzan a dar los nombres (de famosos) es ahí cuando corroboré por una vía, dos vías, tres vías [...] este libro no tiene como propósito el ir sobre el mundo del espectáculo, el mundo del espectáculo vino a mí” dijo.

La escritora mencionó que hasta el momento su libro no cuenta con ninguna demanda, pero añadió que en el caso de que algún tribunal lo requiriera, sus testigos directos estaban dispuestos a hablar.

Cabe recordar que una de las artistas mencionadas en el más reciente escrito de Anabel fue Galilea Montijo, quien explotó en su cuenta oficial de Instagram después de que supuestamente fuera vinculada a una relación sentimental con Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel de narcotráfico que lleva sus apellidos.

La conductora de Hoy, en medio de lágrimas, explicó que está cansada de que los medios de comunicación, algunos periodistas de espectáculos y público en general la están atacando de manera constante.

“[...]Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia que cuidar y proteger y un lugar en este medio. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirá doliendo. Me duele que esto afecte a mi esposo”, explicó la también actriz, quien recalcó que tomaría acciones legales contra la periodista.

