Felipe Calderón recibió lecciones de cómo descargar su certificado de vacunación

A través de redes sociales, desde la mañana se volvió viral el hashtag #CURP, después de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa compartiera un tuit donde aseguró que no podía descargar su certificado de vacunación.

Calderón Hinojosa por medio de un retuitt compartió la pregunta de quién había intentado descargar su certificado sin tener éxito y resaltó: “Yo también, @beltrandelrio, he tratado sin éxito de obtener mi certificado de vacunación. Ya envié los documentos que piden, una y otra vez. Me es indispensable para viajar y cumplir compromisos de trabajo. Simplemente no funciona ese sistema”

Luego de su afirmación de que no ha podido obtener su certificado de vacunación cientos de usuarios le respondieron por medio de Twitter y le señalaron que no necesita tantos documentos para poder descargarlo, le aseguraron, también, que únicamente requiere la Clave Única de Población (CURP) y contar con su esquema completo de vacunas anticovid.

Algunos cibernautas le explicaron de forma irónica como hacer procedimiento para obtener su certificado, como en el caso del usuario @paezvarela quien mencionó: “A quien nos ha estado enviando una y otra vez documentos para su certificado de vacunación, sepa que sólo necesita números de CURP y una compu. Y no es con nosotros. Sabemos que en octubre viajó a España y después a Escocia. No nos use de excusa para no trabajar. Atte: Bacardí”.

Hubo varios internautas que le aseguraron que no realiza actividades laborales y de igual manera le explicaron los requerimientos para la obtención de su certificado como la usuaria @laurasantillanj quien le afirmó: “Eres un mentiroso, @FelipeCalderon: 1. Para el certificado de vacunación solo piden ingresar la CURP en la plataforma. 2. ¿Cuáles compromisos de trabajo? Tú ni trabajo tienes... ¿o te refieres a lo que haces de cabildero de Iberdrola?”.

Aunque gran parte de los tuits le respondieron con el procedimiento de cómo descargarlo y aseguraron que era un proceso fácil, hubo quienes afirmaron hacer tenido problemas para tener su certificado de vacunación como es el caso de la internauta @sasanavarro dijo “No es por defender a nadie pero justo hoy había intermitencia en el certificado de vacunación ,#CURP” y compartió una imagen donde más personas no habían podido obtenerlo.

Por su parte, el usuario @Manuzalcarz le respondió a otro cibernauta que preguntó a qué documentos se refería Calderón ya que solo piden el Registro único de Población: “Claro, te explico. Piden, además del CURP las fotos de los comprobantes de vacunación, en ellos viene nombre, CURP, día, hora y número de lote de la vacuna. Yo no tuve problemas, pero el de mi mamá no lo he podido sacar desde hace meses, lo he enviado muchísimas veces y nada”.

¿Cómo obtener el certificado de vacunación?

* Se debe ingresar al sitio de la Secretaría de Salud: https://cvcovid.salud.gob.mx/, posteriormente, ingresar el CURP y un correo electrónico al cual te llegará un link para descargar el certificado.

* Si la persona que lo solicita detecta un error en su información, en el mismo correo hay un link para actualizar los datos correctos.

* En caso de equivocarse y se requiera corregir, se tienen que enviar los documentos que se piden por medio de fotografías.

* El certificado será útil para quienes tengan que viajar al extranjero y el país lo requiera como requisito para entrar.

