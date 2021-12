“Este año no se hace el descuento”: AMLO aseguró que se pagarán aguinaldos completos a funcionarios públicos

Durante su conferencia matutina en Morelia, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la situación de este año con respecto a los aguinaldos, ya que el año pasado, con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, el mandatario decretó que funcionarios públicos de alto nivel recibirían un recorte de sus beneficios de fin de año.

En ese entonces, el presidente informó que reveló que reintegrará a la Tesorería de la Federación el 100% de su aguinaldo y otras gratificaciones de fin de año, sin embargo dio a conocer que este año no se hará el descuento.

“Ya este año ya no se hace el descuento y se pagan los aguinaldos completos, a todos, porque una aportación que se hizo de todos por la pandemia”

En este contexto, se le cuestionó al jefe del Ejecutivo sobre los funcionarios del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que reciben aguinaldos de hasta medio millón de pesos, a lo que el presidente puso como referencia lo que él recibe: “Yo debo estar ganando ahora... empecé ganando 108, después se redujo mi sueldo o aporté y debo estar ganando como 120 al mes y me van a dar mi aguinaldo, no va a llegar a 200 por ahí o más sí, como 250 porque es sueldo completo,” en este sentido, puntualizó que nadie debe de ganar más que el presidente.

Asimismo, mencionó las excepciones que sí ganan más que el tabasqueño, como lo son el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y generales de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena).

En cuanto a aguinaldos, refirió que hay quienes sí tienen sueldos y aguinaldos más elevados, como en los organismos autónomos, en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el poder Judicial, en este segundo debido a un amparo al no aceptar la reforma constitucional de que nadie ganará más que el presidente de la República.

“Yo me bajé el sueldo, yo entré ganando, y sigo ganando, menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña y ya no hay bonos, no hay gastos extraordinarios”