AMLO admitió que Ómicron ya podría estar en México

Foto: EFE/ José Méndez/ Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la nueva variante del COVID-19, Ómicron, ya podría estar en México, luego de que un ciudadano mexicano que viajó recientemente a Sudáfrica, se encuentra internado en un hospital privado con síntomas de la enfermedad.

“Al parecer hay un mexicano que estuvo en Sudáfrica. Está internado en un hospital particular con síntomas de COVID y le hicieron la prueba y al parecer sí ya es la nueva variante. Esa es la información que me dieron ayer, estaba por confirmarse porque se tenía esa preocupación.

Insistió que es muy probable que se presente la nueva variable en el país, toda vez que se ya hay varios casos en otros países, por lo que insistió en la importancia de la vacunación.

“Es muy probable que se presente esta nueva variante en el país, ya se hizo notorio que hay afectados en Canadá, en EEUU y en otra partes, por eso es pandemia.. Eso no significa, que es lo que hemos venido planteando, que haya más riesgos o que como se llegó a decir que era tan peligrosa esta nueva variante que no servía la vacuna. Ya está demostrado que la vacuna sí protege de todas las variantes, por eso no debe de haber preocupación, mucho menos sensacionalismo de los medio, amarillismo, para atemorizar sin elementos”, insistió.

Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Sobre el estado de salud del paciente sospechoso de padecer Ómicron, el mandatario señaló que se encuentra estable.

“No está grave, una de las cosas que tiene esta variante hasta ahora es que no es dañina, no tiene más peligrosidad que las otras variantes, hasta ahora. Este paciente que está por saberse si tiene esta variante, está bien, es decir está estable. Está hospitalizado en un hospital de la Ciudad de México de buen nivel, nada mas que no lo quiero decir, también por la dignidad de la persona y el reporte que tengo desde ayer es que esta en muy buen estado, que no tiene problema. Decidió quedarse en el hospital aislado hasta tener los resultados de la investigación. Yo creo que hoy (se tiene los resultados), es que lleva tiempo pero a lo mejor se pueden tener los mas pronto y él está protegido”, aseguró.

Información en desarrollo…