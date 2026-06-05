Madres buscadoras bloquearon accesos del deportivo de la Magdalena Mixhuca durante la exhibición del trofeo mundialista

Colectivos de madres buscadoras de la Ciudad de México realizaron una protesta en las inmediaciones del Deportivo Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, mientras en el Salón de Armas se llevaba a cabo el evento del Tour del Trofeo, en el que se exhibe la copa mundialista.

Rodeadas por granaderos, un grupo de madres buscadoras y personas solidarias se manifiestan hoy frente a la Utopía Magdalena Mixhuca, durante la muestra oficial del trofeo de la Copa FIFA 2026.

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El evento donde se exhibe el trofeo está presidido por la jefa de Gobierno Clara Brugada, Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para el torneo y otros funcionarios.

La manifestación inició la mañana de este viernes con bloqueos sobre Viaducto Río de la Piedad, lo que provocó afectaciones al tránsito vehicular. Más tarde, las participantes cerraron los accesos 6 y 7 del recinto deportivo, donde autoridades del Gobierno de la Ciudad de México encabezaban el evento.

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El colectivo de búsqueda pusieron fichas de búsqueda en las úertas 6 y 7 paa exigir mayor presupuesto para ayudar en la búsqueda de sus desaparecidos Foto: Facebook Paste up Morras

Las madres buscadoras portaron carteles, fotografías, mantas y fichas de búsqueda para solicitar atención de las autoridades y mayor presupuesto para la localización de personas desaparecidas, con énfasis en casos registrados en la alcaldía Tlalpan.

Al frente de la movilización estuvo Vanessa, madre de Ana Amelí, una joven desaparecida el 12 de julio de 2025 en la zona del Ajusco, cuyo paradero permanece desconocido.

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Durante la protesta, las participantes colocaron fichas de búsqueda en las vallas perimetrales del deportivo y llevaron un ajolote con una pala como símbolo de la búsqueda que realizan. Las personas que acudían al evento se encontraron con los bloqueos y la movilización. Las manifestantes indicaron que continuarán exigiendo respuestas y acciones para las familias de personas desaparecidas.

La situación se mantuvo bajo la atención de autoridades mientras proseguían las acciones de los colectivos en el lugar.

Mientras tanto la jega de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, al lado de Gaby Cuevas y otros funcionarios hicieron la presentación oficial del trofeo munfialista

Las madres buscadoras se manifiestaron junto al Ajolote buscador durante la exhibición del trofeo mundialista en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, para exigir a las autoridades más presupuesto para las búsquedas y la localización de sus familiares.

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Las manifestantes mantienen un bloqueo sobre avenida Río de la Piedad, frente a la Utopía Mixhuca, y piden avances en las investigaciones de más de 6 mil personas desaparecidas en CDMX y un total de 133 mil personas desaparecidas en topdo el país.

De acuerdo con lo reportado en el lugar, se concentran entre 25 y 30 manifestantes en la zona donde este viernes está prevista la presentación de la Copa del Mundial 2026, con el objetivo de visibilizar una crisis de desapariciones que, sostienen, sigue sin respuestas efectivas.

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Además, resignifican la figura del ajolote para denunciar el problema, luego de que en días recientes el animal se usa como imagen vinculada al evento mundialista.

“¿Cuándo, cuándo vamos a tener los perfiles en las fiscalías de investigación, expertos en macrocriminalidad? ¿Cuándo Clara Brugada va a aceptar que el crimen organizado se está llevando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros padres? ¿Cuándo vamos a aceptar que la Ciudad de México no es una ciudad blindada del crimen? Estamos sumergidos en la peor violencia. Las niñas desaparecen cuando van de sus, de sus escuelas a sus casas. Los chicos desaparecen cuando van a buscar un trabajo. Tienen material para dar a los equipos, pero no para dar herramienta, sí tienen para pintar una ciudad, para maquillar una ciudad que es una ciudad violenta, que es una ciudad donde hay más de seis mil carpetas de desaparecidos y donde no regresan nuestros hijos", dijo en el discurso una de las madres.

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Este jueves previo al partido México-Serbia jugaron una cascarita afuera del estadio

Mientras aficionados se reunían a las afueras del Nemesio Díez, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas convirtieron Av. Morelos en una cancha para visibilizar una crisis que mantiene al Estado de México como una de las entidades con más casos sin resolver del país.

Aún no iniciaba el partido en el estadio Nemesio Diez, pero a unos metros de sus accesos ya se disputaba otro.

Entre fichas de búsqueda, mantas con rostros de personas desaparecidas y retratos sostenidos por madres, padres e hijos, un grupo de familias buscadoras improvisó una cancha sobre el asfalto para disputar una cascarita antimundialista en vísperas del encuentro amistoso entre México y Serbia.

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