“Soldados son pueblo uniformado”: AMLO negó militarización del país y defendió a las Fuerzas Armadas

AMLO afirmó que que “ya no aplica el mátalos en caliente” (Foto: Presidencia)

En el marco de las celebraciones por el tercer aniversario de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció un resumen de su informe de Gobierno, en el cual habló sobre las constantes acusaciones de militarización del país, las cuales negó tajantemente.

“Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad; que violen las leyes; que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas”, aseveró el presidente.

Asimismo, sostuvo que las fuerzas armadas ya no violentan los derechos humanos, pues no generan masacres, torturas, desapariciones forzadas o extrajudiciales, por lo que “ya no aplica el mátalos en caliente”.

El mandatario aseguró que los militares no se encuentran en las clases de la élite mexicana, pues son “pueblo uniformado”: “Las Fuerzas Armadas nacieron con la Revolución Mexicana, no es un Ejército de élite, no pertenece a la oligarquía, no es igual a otros ejércitos del mundo, surgen del pueblo, los soldados son pueblo uniformado”, destacó AMLO.

AMLO aseguró que los elementos de las Fuerzas armadas pertenecen al pueblo mexicano (Foto: Presidencia)

Dicho mensaje fue lanzado un día después del nombramiento del general de división de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jens Pedro Lohmann Iturburu como el titular de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la compañía estatal que se encargará de la distribución de medicamentos, según informó la Presidencia de la República en un comunicado.

AMLO también habló sobre esta estrategia durante su discurso en el marco de su tercer informe de gobierno: “Así como lo hicimos con las vacunas, en enero se iniciará un plan de distribución de medicamentos apoyado por las fuerzas armadas”, compartió el mandatario.

Las críticas sobre la presunta militarización del país comenzaron a surgir después del amplio despegue de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, a quienes encomendó acompañar a la Guardia Nacional en labores de seguridad pública.

Diversos políticos y periodistas han criticado duramente el despliegue de las Fuerzas Armadas, y la adjudicación de grandes obras a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como lo son el complejo férreo portuario del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos Felipe Ángeles del Estado de México, así como el de Chetumal, Tulum y Palenque.

AMLO ha sido ampliamente criticado por sus decisiones con respecto a las Fuerzas Armadas de México (Foto: Presidencia)

La periodista Denise Dresser se lanzó en contra de las medidas que ha tomado el Gobierno de México con respecto a las Fuerzas Armadas, pues mediante su cuenta de Twitter afirmó que: “La militarización avanza a pasos tan acelerados que ‘La Cuarta Transformación’ en realidad debería llamarse ‘Sedena SA de CV’”, debido a la gran cantidad de proyectos que se le han asignado a los militares desde el inicio de la administración de AMLO.

Previamente, la periodista ya se había expresado en contra de la militarización, pues mediante sus redes sociales pidió “no normalizar la militarización”: “Te invito, ciudadano, a que no normalices la militarización de tu país. Te invito a que te opongas a la entrega de tantas actividades y negocios a las fuerzas armadas. Te invito a que exijas transparencia/rendición de cuentas y mando civil. Te invito a que defiendas la democracia”, escribió la periodista.

El diario estadounidense Wall Street Journal también criticó el aumento de poder por parte de AMLO a las fuerzas armadas, pues afirmó que es un “acto de desesperación más que un signo de fuerza”.

