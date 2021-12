AMLO aseguró que pacificará Michoacán “sin declararle la guerra a ningún grupo”

Foto: EFE/Mario Guzmán/ Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se echó a andar el programa para pacificar Michoacán “sin declararle la guerra a ningún grupo” delictivo y buscando proteger a la gente.

Desde Morelia, en donde realizó su conferencia mañanera, el mandatario aseguró que se está buscando atender las causas que originan la inseguridad y la violencia.

“Ahora regresamos porque tenemos la tarea de pacificar Michoacán y estamos evaluando el plan que ya se echó a andar para lograr la paz y la tranquilidad en Michoacán, a pesar de la complejidad de la herencia que se recibió de grupos delictivos que han operado desde hace muchos años en Michoacán. Se está trabajando, desde luego, sin declararle la guerra a ningún grupo, buscando proteger a la gente y atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, ir al fondo”, aseveró.

El presidente resaltó que una de las estrategias es atender a los jóvenes para evitar que se sumen a las filas de la delincuencia.

“Hace dos días en mi informe hablaba que la verdadera confrontación con los grupos de la delincuencia organizada, sobre todo con los jefes, va en el sentido de quitarles a los jóvenes, quitarles el semillero que no puedan contar con un ejército de reserva para delinquir porque antes no se atendía a los jóvenes, no había ningún programa de atención a los jóvenes, nada más se les llamaba ‘ninis’ de manera despectiva, pero no se hacía nada para garantizar el derecho de los jóvenes a la educación y al trabajo como se está haciendo en la actualidad”, señaló.

López Obrador aprovechó para criticar la administración del exgobernador Silvano Aureoles, al asegurar que los michoacanos “eran mucho pueblo para tan poco gobierno”.

“Estamos muy contentos con la llegada de Alfredo Ramírez Bedolla, que es un hombre trabajador, honesto, como lo merece el pueblo digno, trabajador. Era mucho pueblo para tan poco gobierno el que se tenía, para gobernantes que no estaban a la altura de los michoacanos”, soltó.

