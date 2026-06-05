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Niurka arremete contra Emiliano Aguilar y defiende a Ángela del hate: “La harán más poderosa”

La cubana también aprovechó para enviarle un consejo a Christian Nodal

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emiliano aguilar, niurka, angela aguilar -México- 5 junio
(Instagram)

Niurka Marcos defendió con fuerza a Ángela Aguilar y puso un alto a las declaraciones de Emiliano Aguilar, en un reciente encuentro con la prensa que encendió la conversación en el mundo del entretenimiento.

La vedette cubana no dudó en respaldar a la cantante frente a las críticas y los rumores que la rodean, dejando claro su apoyo absoluto y lanzando mensajes contundentes sobre cómo manejar la polémica y el hate.

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Niurka defiende a Ángela Aguilar y lanzó mensaje para sus detractores

Durante la charla, Niurka fue directa al hablar sobre la ola de ataques que enfrenta Ángela Aguilar en redes sociales.

La van a hacer más grande, la van a hacer más famosa, más poderosa, que va a monetizar más todavía, que mientras más mierda le echen, más va a brillar”, afirmó.

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Ángela Aguilar
(Facebook Ángela Aguilar )

La vedette recomendó a Ángela transformar las críticas en impulso: “Que le sigan echando mierda, que la mierda se convierte en abono, mi querida Ángela Aguilar”.

Para Niurka, la clave está en no dejarse afectar por los comentarios negativos.

“No es que me valga madre lo que opinan de mí, pero es que la realidad es que me la pelan”, dijo entre risas, aconsejando a otras figuras públicas a convertir el hate en motivación.

Niurka puso un alto a Emiliano Aguilar y exigió pruebas

La también actriz se refirió a Emiliano Aguilar y a quienes, según ella, hablan sin fundamentos.

“Ese señor está hablando sin pruebas y no se puede hablar por hablar”, advirtió.

Collage digital con Emiliano Aguilar, un hombre calvo con barba y tatuajes, a la izquierda; y a la derecha, Ángela Aguilar de naranja junto a Christian Nodal con traje gris.
La imagen muestra a Emiliano Aguilar en primer plano a la izquierda, mientras que Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen juntos a la derecha, en medio de un fondo oscuro que sugiere tensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niurka insistió en que nadie debe hablar mal de otra persona sin sustento: “Muy mal, no puede hablar mal de la persona sin pruebas. Hay que poner la prueba por delante y decir: ‘Yo soy testigo y aquí están mis pruebas’”.

Mensaje para Christian Nodal y reflexiones sobre el manejo mediático

Niurka también tuvo palabras para Christian Nodal, aconsejándole no pelear con su papá por motivos de mercadotecnia.

“No te pelees con tu papi. Ya está viejo… ya es un ícono, un guerrero, una leyenda. Ama eso, respeta eso. Ya no te pelees con papá, mi amor. Tú puedes empezar de cero. Tienes el talento”, expresó.

La cubana concluyó mostrando su orgullo por ser “la leyenda del desmadre”, asegurando que la experiencia y la actitud son claves para sobrellevar la vida pública y sus controversias.

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