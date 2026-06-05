Los Cuinis: el brazo financiero del CJNG que tiene más dinero que cualquier banco en México

Los Cuinis se encargan de la parte financiera del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Y es que este grupo delictivo tiene una organización jerárquica como la tiene cualquier empresa bien estructurada.

El lado financiero es uno de los elementos más importantes dentro de las empresas legales. Pues también lo es para esta organización, que fue liderada por Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien fue abatido el pasado mes de febrero por elementos del Ejército Mexicano, luego de un operativo en el que se buscaba su detención, en Tapalpa, Jalisco.

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Los Cuinis, en brazo financiero del CJNG

El cerebro financiero dentro del CJNG es otro grupo criminal denominado Los Cuinis, quienes controlan el dinero de la organización.

Su función es financiar operaciones, lavar dinero ilícito y expandir el imperio criminal. Estados Unidos ha señalado a Los Cuinis como una de las organizaciones criminales más ricas del mundo, y su fortaleza no es la violencia, sino el control financiero. De acuerdo con el país vecino del norte, son capaces de infiltrar la economía legal para sostener el imperio del CJNG.

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Ellos se encargan de convertir el dinero ilegal en legal. Esto lo hacen utilizando empresas como fachada, en centros comerciales, hoteles de lujo, restaurantes, inmobiliarias y clínicas médicas.

Abigael González Valencia permanece recluido desde 2015 Crédito: AIC/Especial

Cuando las autoridades detectan alguno de sus negocios, cambian el nombre del mismo y siguen operando. Esta estrategia les ha permitido operar durante años.

Cabe señalar que uno de sus líderes, José González Valencia, fue sentenciado a 30 años de prisión en Estados Unidos.

Los Cuinis son liderados por la familia González Valencia, que estaban ligados a El Mencho por lazos familiares.

Más ricos que cualquie banco del país

De acuerdo con el periodista y escritor Jesús Lemus, esta organización criminal es tan rica, que tiene más dinero que cualquier banco que opere en México.

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En un capítulo del podcast Narco Mundo, que dirige con el también periodista y escritos José Luis Montenegro, así lo explica Lemus.

En dicho capítulo, el escritor señala que en la guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza, Los Cunis financían a los primeros.

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“Los Cuinis pueden tener más dinero que cualquier banco asentado en México, más que Banamex, más que HSBC, más que cualquier banco, Los Cuinis tienen mayor cantidad de dinero. Y con ese dinero inagotable, ellos están financiando la guerra de Los Chapitos. Pueden durar 10 años de guerra, Los Mayitos no van a aguantar”, señala en ese capítulo el escritor.

El Cuini, ex líder de la organización

Abigael González Valencia, El Cuini, es hermano de Rosalinda González Valencia, quien fue esposa de El Mencho, y fue el líder de Los Cuinis, sin embargo ahora se encuentra detenido en Estados Unidos tratando de negociar con autoridades estadounidenses su sentencia.

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El pasado mes de mayo, la defensa de El Cuini pidió aplazar una audiencia que estaba programada para el día 8 de ese mes, para el mes de julio, con la finalidad de alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad que evite el juicio.

El Cuini presenta cargos por temas de crimen organizado, narcotráfico, y uso de armas de fuego, y es señalado como líder de Los Cuinis, el brazo financiero del CJNG.

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González Valencia fue extraditado a EEUU el 12 de agosto de 2025. Fue detenido el 28 de febrero de 2015, en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, durante un operativo llevado a cabo por la Secretaría de Marina.