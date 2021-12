Monreal espera que mitin de AMLO en el Zócalo no sea inicio de campaña de Sheinbaum

Monreal aseguró que es muy pronto para un destape (Foto: Cuartoscuro)

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República Ricardo Monreal negó que la presencia de Claudia Sheinbaum en el evento que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará el 1 de diciembre en el Zócalo signifique el inicio de su campaña, pues de ser así, generaría conflictos al interior del partido.

En una plática con los medios de comunicación al interior del Senado, Monreal dio el siguiente mensaje: “Yo espero que no se convierta en el destape de Claudia Sheinbaum. Es muy importante mañana la fiesta cívica de la mitad del mandato del presidente de la República. Es mucho más importante y yo espero que no”.

Monreal manifestó que aún no es tiempo de un destape, pues aún faltan dos años para las elección del próximo presidente de la República: “Creo que los tiempos aún están adelantados, una sucesión demasiado adelantada, tampoco creo que se incurra en una situación así porque alteraría todo el equilibrio que hasta ahora se ha mantenido dentro de Morena y con sus aliados”, expresó el senador.

Ante los cuestionamientos sobre su postura con respecto a un posible gesto de AMLO a favor de Sheinbaum, Monreal respondió con humor: “Y si le levanta la mano nos acercaremos para que también nos la levante a nosotros”, expresó el legislador entre risas.

Al ser interrogado acerca de la aparente preferencia del presidente hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Monreal aseguró que él también es cobijado por AMLO:

Monreal confía en la designación de un candidato al interior del partido por medio de elecciones primarias Foto: Captura de pantalla de Twitter/@azucenau

“Yo no me siento olvidado. Me siento querido y apapachado por mi esposa”, bromeó y continuó: “Me siento querido, aceptado y apapachado por el presidente de la república, no me quejo. Me siento con mucho calor”, dijo el político.

Asimismo, reveló que todos los servidores públicos de Morena cercanos al presidente recibieron una invitación para el evento, al cual acudirán a ras de suelo para festejar un año más del partido en el poder:

“Vamos a ir con mucho júbilo, entusiasmo, ánimo para celebrar los primeros tres años del movimiento, que es uno de los más importantes que México ha tenido en las últimas décadas”, concluyó.

El coordinador del Grupo Plural en el Senado, Germán Martínez Cázares aseguró que el evento que se realizará el miércoles primero de enero, será el inicio de la campaña presidencial por parte de Claudia Sheinbaum, quien presuntamente será la candidata por Morena para las elecciones de 2024.

“Es un mitin político, partidista, electoral, es el arranque de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Está bien, si eso quieren, que lo digan con toda claridad, que lo digan abiertamente si es el arranque de Claudia Sheinbaum, que lo digan, eso es lo que yo quiero saber”, afirmó el antiguo miembro de Morena en una plática con periodistas.

Martínez Cázares pidió incluír el costro del evento como gastos de precampaña Fotos: Cuartoscuro / Twitter@claudiashein

Martínez Cázares recomendó a los miembros de Morena “decir sin cobardía” que el evento sería para destapar a Sheinbaum, pues esto podría molestar a Ricardo Monreal, quien ha abogado por la designación del candidato a la presidencia mediante elecciones primarias.

“Yo lo que quiero saber si es el arranque de Claudia Sheinbaum, para ya empezar a contar los gastos de precampaña. Que lo digan sin cobardía, si ya es el arranque y para que también lo sepa aquí Monreal, y que él diga con toda claridad si quiere o no”, señaló el senador.

El legislador también indicó que es ilegal hacer actos de campaña con recursos públicos “de una manera tan clara”, por lo que alertó de un posible delito electoral y recordó las similitudes que el instrumento de designación tendría con “la época de los tapados” del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

