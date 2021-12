Cuáles son los secretos del tiburón Rodrigo Herrera para llegar saludable a la edad adulta

A sus 53 años, el empresario presume una figura bien trabajada. Foto: Tomada de Instagram

Rodrigo Herrera Aspra es uno de los empresarios e influencers más destacados del México actual, pues es dueño de la empresa farmacéutica Genomma Lab, la cual le ha permitido una gran riqueza que, según diversos medios, asciende a USD 600 millones.

Además, el popular empresario tomó fama gracias a que participa en el programa Shark Tank, el cual es producido por el canal Sony, y en el que un grupo de empresarios, incluyéndolo, escuchan propuestas de nuevos emprendedores, que buscan inversionistas para crear o hacer crecer sus empresas. Los proyectos que convencen a los empresarios, son los que son apoyados.

En Shark Tank, Herrera Aspra ha compartido lugar con otros importantes empresarios del país, como Carlos Bremer, Arturo Elías Ayub y Patricia Armendáriz.

En fechas recientes, Herrera fue entrevistado por Oswaldo Trava, mejor conocido como Oso Trava, un youtuber e influencer que cuenta con un podcast llamado Cracks, al cual invita a los empresarios más poderosos de México para que cuente algunos temas sobre sus empresas y vida en general.

Rodrigo Herrera Aspra tiene 53 años, y a pesar de ello, el empresario cuenta con un físico envidiable, pues le gusta mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio y lleva una dieta sana.

Rodrigo Herrera cree que la alimentación y la actividad física son fundamentales para llegar a una edad adulta sin problemas.

Justo en la entrevista, Oso Trava toca este tema. El empresario responde que no conoce a ninguna persona, independientemente de la edad que tenga, “vamos a pensar que tiene 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90 años, que esté sano, que esté bien de sus facultades mentales, que pueda moverse por sí mismo y que diga: sabes qué, yo creo que ya estoy muy viejo, me quiero morir. O sea, no existe esa persona, las personas, en nuestro instinto, de manera natural queremos vivir más años”, explica el empresario.

Dice que las personas a los 25 o 30 años, se les hace fácil decir que no quieren vivir más de los 60 años, “espérate a que tengas 60, que estés sano y en buen estado, y que digas: sabes qué, ya tengo 60, me quiero morir hoy, no, eso no sucede, queremos vivir más años, queremos vivir con calidad, queremos poder tener movilidad, queremos poder ser autosuficientes, yo creo que eso es algo fundamental, cuando pierdes la autosuficiencia, no quiere decir que debas de dejar de vivir, de ninguna manera, pero sí se demerita tu calidad de vida (...) ahora, no es que a los 80 años vas a decir: bueno, quiero ser autosuficiente, eso es algo que tienes que trabajar toda tu vida para poder llegar allá, y sí, sí estoy muy metido en el tema de longevidad, pero sobre todo para mantenerme saludable y autosuficiente por el mayor número de años que pueda”, menciona Herrera Aspra.

Tras su explicación, Trava le cuestiona qué hace para lograr esa meta, a lo que el empresario responde que no existe mejor tratamiento y medicamento que la alimentación, además de que hoy está muy claro cuáles son las mejores dietas y para qué funciona cada régimen de alimentación.

“La dieta mediterránea es la que, sistemáticamente funciona para vivir más años, para vivir más tiempo, y qué es, bueno, pues muchas verduras, algo de fruta, que yo no soy muy fan de la fruta por la azúcar, pero bueno, pescado, como base, aceite de oliva, que tiene muchas ventajas, si vas a comer carbohidratos, que sean como integrales, complejos, y eso es la dieta integrada que funciona más tiempo; cada vez que tú comes azúcar ya sabes que hay un daño irreversible para el organismo, y hay otra cosa también que es fundamental, que es la actividad física, pero no es la actividad física todos los días a una hora”, explica.

Dice que el tema de la actividad física tiene que ver con que después de 50 minutos, el daño celular que se adquiere por mantenerse sentado y sin actividad es irreversible y para toda la vida. “Lo que pasa, cuando las células se reproducen, la mitosis, lo que sucede es que si estás sentado hay una reproducción deficiente de las células, por eso es que los relojes, los anillos, todos los dispositivos que nos ayudan dicen: párate y muévete, hay que estarse moviendo cada 50 minutos, cada hora, yo creo que eso es lo más importante para la longevidad, yo creo que eso y la dieta”, dice Rodrigo Herrera.

Termina diciendo que después de esto, se pueden utilizar algunos medicamentos y algunos suplementos que, aunque no están científicamente aprobados por completo, existe evidencia de que funcionan, como la formina que es para bajar la azúcar, las estatinas, “con supervisión médica puedes entrar a eso si ya estás más interesado”.

