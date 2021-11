López Obrador felicitó a los mexicanos ganadores del Maratón CDMX 2021

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a los dos mexicanos que ganaron los dos primeros puestos de la edición XXXVIII del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2021.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó el logro de los connacionales, pues desde el 2009 (hace 12 años) que un mexicano no figuraba en el podio de la competición.

“Creo que esto no se alcanzaba, no se lograba, desde hace como 12 años. Desde el 2009. 12 años que no ganaban mexicanos el maratón. Nuestra felicitación, es un hecho muy destacado”.