AMLO descartó cierre de actividades ante la llegada de Ómicron: “No debemos asustarnos”

AMLO descartó cierre de actividades ante la llegada de Ómicron (Foto: EFE / José Méndez)

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un nuevo cierre de actividades en México ante la posible llegada de la variante del virus SARS-CoV-2 “Ómicron”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el tabasqueño pidió a la población mantener la calma y no alertarse, pues aún no se cuenta con información suficiente acerca de esta cepa, la cual fue calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “preocupante”.

En tanto, señaló que como respuesta, su gobierno intensificará el programa nacional de vacunación contra COVID-19. De manera que se termine de inmunizar a los adultos rezagados y a los adolescentes de 15 a 17 años.

“Se va a actuar, como siempre, con mucha responsabilidad. No tenemos ese pronóstico, pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación, vamos a intensificar todo el programa

Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, sí hay mucha información en los medios, pero no debemos espantarnos, hay bastante incertidumbre, información no confirmada, no hay información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en sudáfrica”, enfatizó el mandatario.

Información en desarrollo