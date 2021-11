Arremetieron contra villa navideña en Querétaro por ser un fraude: “Prometieron oro a cambio de basura”

el sitio tendría villas navideñas con figuras espectaculares, fogateros, camiones de comida y hasta un bazar. (Foto: Tw @JaguarAguilar)

A través de redes sociales comenzaron a circular varias imágenes y videos donde se señalaba que el parque navideño ‘Navidad Ancestra’ en Querétaro fue un total fraude para los visitantes.

De acuerdo con lo prometido por los organizadores de este evento, en la Finca Ancestra, situada en Prolongación Constituyentes Oriente, en la comunidad de Saldarriaga, se realizaría una instalación con más de 100 mil luces. Asimismo, el sitio tendría villas navideñas con figuras espectaculares, fogateros, camiones de comida y hasta un bazar.

El evento estaría abierto al público desde el 22 de noviembre hasta el 9 de enero de 2022 y el costo de admisión variaba entre 115 a 175 pesos. Sin embargo, tras la inauguración, poco a poco los visitantes comenzaron a reportar que el lugar era una completa desilusión, ya que el espectáculo luminoso era deficiente y las instalaciones bastante precaria.

“Triste, caro y chafa resultó ser el espectáculo de las 100 mil luces navideñas que se anunció en todos los medios como ‘la gran novedad’. Querétaro nuevamente ha sido víctima de empresarios mentirosos que prometieron oro a cambio de basura, esto es en El Marqués”, mencionó un tuitero.

internautas se quejaron del sitio (Foto: Tw @JaguarAguilar)

Entre las cosas que más enojo causó entre los asistentes fue que en una parte del recorrido había un tractor con unas cuantas luces colgadas.

“Que creativos estos solo pusieron luces chafas a una maquina vieja y ya quieren cobrar por ir a verlos hahahha Me da bastante risa esto xD!”, dijo un cibernauta.

Pero la polémica no paró ahí, ya que los usuarios denunciaron la situación ante Profeco para que hiciera algo al respecto sobre este sitio turístico.

“Si saben perfecto lo que está pasando por qué invitan a la gente a asistir ?? No es nada de lo que ofrecieron en su falsa publicidad, están engañando a la gente y ustedes están siendo cómplices del engaño. @Profeco #Queretaro Acaso no piensan intervenir @gobqro??”, puede leerse en redes sociales. Así, hasta el momento no se sabe si la villa continuará en funcionamiento o será clausurada próximamente.

Un lugar mágico para visitar en Navidad

La magia de la navidad llegó a algunos rincones del país con la instalación de sus majestuosas villas iluminadas, espectáculos de luz y color que elevarán todos los sentidos. Una de las más tradicionales es la de Atlixco, Puebla.

Esta es sin duda una de las más visitadas del país, pues su gran espectáculo ya se ha vuelto una tradición entre sus lugareños y turistas. Y es que desde 2011, inmensas figuras navideñas e instalación de infinidad de luces se colocan cada años para recibir a cientos de visitantes durante las épocas decembrinas.

Villa iluminada Atlixco es un lugar tradicional (Foto: villailuminada.com.mx)

Un dato curioso es que todas las figuras de la Villa Iluminada y túneles están creadas y diseñadas por manos mexicanas a base de tecnología LED.

La magia inicia en el Zócalo y se abre un camino peatonal de varios kilómetros, en medio de maravillosas figuras de luces como renos, osos y árboles navideños. Durante el recorrido se podrán escribir los mejores anhelos en el árbol de los deseos, pasar por el túnel giratorio, que enloquecerá sus sentidos o subirse al tren de la villa.

Para enfrentar el frío, también podrá degustar un delicioso chocolate en el mundo del mismo nombre o disfrutar de una pastorela cómica.

Los boletos del espectáculo se podrán apartar por internet o en taquilla y van de los 150 pesos a los 600 pesos, dependerá de los eventos que ofrece cada entrada y en horarios entre las 19:00 y 20:30 horas.

SEGUIR LEYENDO