“Carreteras destrozadas y sin agua potable”: David Monreal amplió la crisis de Zacatecas durante visita de AMLO

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas (Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

Este miércoles 24 de noviembre se llevó a cabo la presentación del Plan de Apoyo a Zacatecas, luego de la crisis de seguridad y violencia que padece el estado gobernado por David Monreal Ávila, quien recibió el respaldo de Andrés Manuel López Obrador para combatir la problemática.

El pasado 19 de noviembre, Monreal Ávila declaró durante una conferencia de prensa que esperaba ayuda del Gobierno Federal para contrarrestar los conflictos que padece su entidad, por lo que el titular del Ejecutivo respondió con un proyecto que involucra principalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional (GN).

Al respecto, Monreal afirmó sentirse honrado por la visita de AMLO y en nombre del pueblo de Zacatecas declaró que su presencia se traduce en esperanza para solventar la crisis que vive el estado.

Plan de Apoyo a Zacatecas, encabezado por AMLO y David Monreal Ávila (Foto: Presidencia de México)

Luego de que se presentaran los avances que ha hecho su gobierno desde su llegada al poder a mediados de año, el mandatario agradeció la presencia de Andrés Manuel López Obrador y explicó todos los problemas que tiene Zacatecas al momento, más allá de la inseguridad.

“Es un momento complejo y difícil para nuestro estado. Se les pasó la mano. Hoy enfrentamos una emergencia social, le acompaña la crisis financiera, la inseguridad y por eso quiero reconocer de manera sincera el que hoy estemos llevando a cabo esta reunión”, afirmó Monreal Ávila.

Posteriormente puso especial énfasis en las políticas públicas que ha implementado el gobierno de López Obrador y que han servido para mantener a flote la economía del estado.

“Quiero agradecer y reconocer la política social que ha implementado (el Gobierno Federal). Si no fuera por estas políticas de las abuelitas, de las becas, la de ‘La Escuela es Nuestra’ y por las remesas, Zacatecas tuviera más agudo su problema”.

Plan de Apoyo a Zacatecas, encabezado por AMLO y David Monreal Ávila (Foto: Presidencia de México)

“Desde que comenzó la pandemia se paralizó la economía, se complicaron las cosas y lo único que sacó a flote en casi dos años de pandemia fue el beneficio que trajo a la población la política social. En estos 18 meses son casi 10 mil millones de pesos los que circulaban”, declaró Monreal.

Tras informar que el tema de la seguridad es la que más estremece a las familias, agricultores y empresarios de Zacatecas, declaró que su gobierno será implacable en el combate a la corrupción e impunidad, para después ahondar en la crisis que de agua y vialidad que padece Zacatecas.

“De los problemas que aquejan a los sectores productivos y poblacionales, tenemos a las carreteras. Tenemos destrozada una gran mayoría, algunas intransitables. Tenemos otro problema delicado: el del agua potable. Le quiero informar que a pesar de estar en invierno, se tandea el agua en algunas colonias una vez por semana y en otras dos veces por semana”.

Plan de Apoyo a Zacatecas, encabezado por AMLO y David Monreal Ávila (Foto: Presidencia de México)

A pesar de afirmar que este problema podría acarrear una crisis durante el próximo verano, declaró que los mantos acuíferos de la zona tienen agua y que espera poder resolver la problemática de manera progresiva, a expensas de conocer el proyecto que implementará el Gobierno Federal para ayudar en este tema.

Finalmente sentenció agradeciendo al mandatario y lo que representa su visita, por lo que intentó plasmar el mensaje de ilusión de ahora en adelante mediante la llamada Cuarta Transformación.

“Me complace apreciar la expectativa y atención, y no me resta si no agradecer a nombre del pueblo de Zacatecas. Es mucha la esperanza e ilusión de cara a esta crisis y decadencia. Muchas gracias, señor presidente”, finalizó.

