“Con engaños”: diputado del PAN acusó a Morena de presentar firmas falsas para la Revocación de Mandato

Jorge Triana volvió a arremeter contra Morena (Foto: Facebook/@JTrianaT)

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, arremetió contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la recolección de firmas que han encabezado con el fin de que se realice en abril de 2022 la Revocación de Mandato.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el panista tildó a la bancada de Morena de estar “disfrazados” de ciudadanos libres, mismos que con presuntos engaños han querido reunir firmas con el fin de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se someta a la consulta popular el próximo año.

Además, los acusó de presentar rúbricas falsas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que sentenció que existe una “obsesión” por llevar a cabo un ejercicio “inútil, caro y panfletaro”.

“Los morenistas disfrazados de ‘ciudadanos libres’, que con engaños reúnen firmas para activar la revocación del mandato, han entregado al INE 399 mil firmas, de las cuales el 23% son falsas. Quieren meter con calzador un ejercicio inútil, caro y panfletaro. Vaya obsesión”, redactó este lunes 22 de noviembre.

Triana aseveró que la Revocación de Mandato es un "ejercicio inútil, caro y planfletero" (Foto: Twitter/@JTrianaT)

Pese a las cifras que otorgó el legislador plurinominal, este día el INE renovó el conteo y aseguró que al corte del domingo 21 de noviembre se han recibido 490,847 firmas, aunque más de 54,000 presentan irregularidades.

Durante el fin de semana, el INE dio a conocer que durante las primeras tres semanas, ya se suman 54,433 rúbricas con inconsistencias, de las cuales 82,405 actualmente se encuentran en mesa de control, ya que deben de revisarse si serán válidas o no.

Fueron aceptadas 351,946, ya que se comprobó que los ciudadanos firmantes sí pertenecen a la Lista Nominal de Electores. En tanto, no fueron aprobadas 2,475 porque pertenecen a parte de la ciudadanía que no estaban en el padrón; 4,815 porque fueron dados de baja de la información oficial; y 4,816 debido a que no fueron encontrados sus datos en el sistema.

Además, el órgano electoral dio a conocer que 12,585 resultaron estar duplicadas; mientras que 29,789 ya se declararon con inconsistencias y fueron desechadas.

Boleta que se utilizarán para Revocación de Mandato (Foto: INE)

Conviene recordar que luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE aceptar las firmas en formato impreso y no únicamente a través de aplicación móvil, el Consejo General recorrió las fechas previstas, ampliando del 15 al 25 de diciembre como la fecha límite la entrega de las más de 2.7 millones de firmas necesarias para que se lleve a cabo el ejercicio democrático.

Hasta el momento, de acuerdo a cifras oficiales, sólo se han entregado alrededor del 18% de las rúbricas necesarias; no obstante, la autoridad electoral no ha recibido los formatos impresos de ninguno de los promoventes, por lo que prevén que sea hasta los últimos días que se entreguen las más de 2.2 millones de firmas en formatos físicos, lo cual podría poner a contrarreloj al INE para digitalizar y validar cada una.

Lorenzo Córdova pidió frenar los ataques contra el INE

Lorenzo Córdova participó en un foro organizado por la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos (Foto: INE)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, pidió que frenen los hostigamientos contra el órgano colegiado, así como las descalificaciones, ya que consideró que solo fomentan la polarización e intolerancia.

Durante su participación en el panel ¿Anclas de estabilidad? El papel de las autoridades electorales en la promoción de la gobernabilidad democrática, organizado por el Kellog Institute de la Universidad de Notre Dame de Indiana, Estados Unidos, el doctor en derecho aseguró que la democracia requiere una defensa colectiva ante las expresiones de polarización.

“Recordemos que el camino en democracia no es un solo sentido, sino que también puede tener retrocesos y depende de todos nosotros defenderla de esas regresiones antidemocráticas y autoritarias. Ninguna democracia es construcción de un solo hombre, partido o ideología, es una construcción conjunta y la defensa de la democracia también debería de ser una tarea compartida”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: