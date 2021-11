Cuáles serán horarios en Metro y Metrobús por el desfile del 20 de noviembre

La línea 2,5 y 6 del Metro CDMX no tendrán ningún cambio en el horario. (Foto: Twitter)

El Metrobús y el Sistema Colectivo de Transporte (SCT)de la Ciudad de México comunicaron que habrá una modificación en sus horarios e incluso cierres de algunas estaciones por el desfile del día 20 de noviembre para conmemorar la Revolución Mexicana.

A través de la cuenta de Twitter del Metro CDMX anunció: #AvisoMetro: Por evento al exterior, se cierra la estación #Zócalo de la Línea 2, hasta nuevo aviso. Toma previsiones. #MovilidadCDMX”.

De acuerdo con el aviso, sólo cerrarán la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro, por lo que se tendrán que tomar vías alternas para llegar al desfile que puede ser por la estación Pino Suárez de la línea 1 y 2 o por Allende.

Por su parte, con motivo del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el Metrobús de la Ciudad de México también anunció el cierre y cambio de horarios en sus servicios debido al tradicional desfile que comenzará a las 10:00 de la mañana .

El desfile tendrá comienzo a las 10: AM por lo que se tendrán que tomar rutas alternativas. (Foto: Twitter/MetroCDMX)

De igual manera lo compartieron el aviso en sus redes sociales: “Con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana, este sábado 20 de noviembre las líneas 1, 3, 4 y 7 tendrán modificaciones en el servicio”.

¿Cuáles son los horarios del Metrobús?

* La Línea 1 del Metrobús suspenderá los servicios desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 PM que será de Buenavista II a Hamburgo y si tendrá servicio en el norte de Indios Verdes a la Plaza de la República, por su parte, en el sur del Caminero a Insurgentes.

* La Línea 3 no tendrá servicio en las estaciones Hidalgo, Juárez, Mina y Balderas a partir de las 10:00 AM a las 2:00 de la tarde, en el tramo que va hacia el norte si habrá servicio de Tenayuca a Buenavista; en el Sur funcionará desde el Pueblo de Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc.

* En la Línea 4 no habrá servicio en la ruta sur a partir de las 4:30 AM a las 2:00 de la tarde; en el norte funcionará de las 9:00 AM a las 2:00 PM, en el tramo de Hidalgo a Pantitlán operará desde la estación San Lázaro de 9:00 de la mañana a las 2:00 PM.

Algunas estaciones del Metrobús cerrarán desde las 10:00 AM hasta las 2 de la tarde. (Foto: CDMX)

* Mientras que en la Línea 7 del Metrobús funcionará de la estación Indios Verdes y Hospital Infantil La Villa a Violeta en un horario de 4:30 de la mañana a las 3:00 de la tarde. Suspenderá el servicio desde Hidalgo a la estación Campo Marte que es donde terminará el desfile.

* Las Líneas que operarán en los mismos horarios de 4:30 a las 24 horas sin cierre de estaciones son la 2, 5 y 6. Al finalizar el desfile el servicio regresará a brindar servicios con normalidad.

¿Cuáles son las rutas que contempla el desfile militar?

* Tendrá comienzo en el Zócalo capitalino, recorrerá las calles Av. 5 de Mayo, José María Pino Suárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas, por la Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y culminará en Campo Marte. Por esa razón la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomendó las siguientes alternativas viales: Eje 1 Norte; Dr. Río de la Loza y el Eje 1 Oriente para que puedan llegar a tiempo a sus destinos.

