“Último domingo del abuelo”: la historia detrás del billete de 50 pesos que se hizo viral

"Último domingo del abuelo", el billete de 50 pesos con valor sentimental que se hizo viral (Foto: Facebook/Glez Mari)

Esta semana, las redes sociales en México se inundaron de una imagen donde el protagonista era un billete de 50 pesos, pero que sorprendió por el mensaje que acompañaba la publicación, pues estaba en búsqueda de su dueño, aquel que le había pegado un peculiar recordatorio en una pequeña nota rosa.

Glez Mari, como aparece su nombre en Facebook, es la persona oriunda de Guadalajara que compartió la imagen en sus redes sociales, donde también suele subir imágenes y videos de su tienda de ropa. Ahí mismo fue donde difundió que el pasado 14 de noviembre le había llegado el famoso billete, producto de un cambio y que estaba en búsqueda de su dueño, ya que más allá del valor monetario, contenía un alto grado de valor sentimental.

“Hola!! Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo...”, comenzó a escribir la mujer, con esperanza de encontrar al autor de quien escribió sobre el billete que se trataba del último domingo que le había dado su familiar.

Último domingo del abuelo, el billete que se volvió viral en México y que busca a su dueño (Foto: Facebook/@Glez Mari)

“Desconozco las causas del porqué tuvo que pagar con ese billete... Pero si tú reconoces este billete, escríbeme para regresártelo y puedas conservar ese bonito recuerdo. Sólo dime cómo se llama tu abuelito, para saber que es tuyo. Compartan para llegar a su dueño”, sentenció la mujer comerciante, quien en un acto de bondad comenzó la búsqueda del autor.

Fechado con el 20 de marzo de 2021, el recordatorio plasmado sobre el billete de 50 pesos decía: “Último domingo del abuelo”, además de un nombre ilegible por la edición de la fotografía, donde se encuentra la palabra clave para reconocer al verdadero dueño y evitar que engañen a quien publicó la imagen.

La historia conmovió a múltiples usuarios, quienes reaccionaron al pedido de Glez Mari y comenzaron a comentar y compartir la publicación, pues se trataba de una acción con genuina buena intención; sin embargo, hasta el momento todavía no se ha encontrado a la persona que escribió el mensaje.

Glez Mari, la cuenta de facebook que busca al dueño del billete de 50 pesos que dice "Último domingo del abuelo" (Foto: Facebook/Glez Mari)

Esta noticia causó eco en varios medios nacionales, quienes se sumaron a la búsqueda y empezaron a compartir la publicación, con el objetivo de encontrar lo más pronto posible al dueño del billete, quien muy probablemente sea un niño, ya que él habría sido el autor del recordatorio que hacía referencia al último domingo que recibía de su abuelo.

¿Qué es un “domingo”?

La palabra domingo, además de hacer referencia a un día de la semana, también es utilizada en distintas familias latinoamericanas para nombrar una cantidad de dinero que se le otorga a niños, quienes lo suelen recibir precisamente el día domingo, antes de comenzar la semana.

Este concepto no tiene una cantidad especificada y tampoco es una obligación, ya que no hay alguna justificación para que el infante reciba dinero, a diferencia de una mesada, que podría ser utilizado como sinónimo.

De acuerdo con el portal especializado de Mamá Latina Tips, la mesada es otra cantidad de dinero que reciben los niños, siempre y cuando hayan realizado sus tareas domésticas o responsabilidades, por lo que se trata de una retribución o pago, a diferencia del domingo, que figura como un regalo por parte de los padres o abuelos, como podría ser este caso con el billete de 50 pesos.

