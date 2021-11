“A caballo y ferrocarril”: AMLO invitó a seguir el “gran desfile” de la Revolución Mexicana

Foto: Captura de pantalla conferencia matutina 16 de noviembre 2021

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), extendió una invitación a los mexicanos para asistir el sábado al evento conmemorativo del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, en donde el Ejército mexicano realizará un desfile cívico-militar del Zócalo capitalino a Campo Marte.

La invitación la realizó esta mañana durante la conferencia de prensa matutina: “Están invitados e invitadas al desfile militar el 20 de noviembre, el sábado. Va a ser un gran desfile para recordar la revolución, cómo se hizo la revolución: a caballo y ferrocarril. Van a escenificarse a caballo las fuerzas Revolucionarias: los zapatistas, los villistas, los carrancistas”, detalló AMLO.

Comentó que el desfile va a recordar mucho lo que fue ese “gran movimiento transformador” que permitió que se llevara en México un gobierno. Según el mandatario, con la revolución se inauguró la etapa de gobiernos con el propósito de hacer justicia social: “eso no existía en el porfiriato; no se hablaba de justicia social, no existía eso”.

Explicó que la justicia social empezó a mencionarse; llevarse a la práctica; a convertirse a la realidad, después de la revolución mexicana.

“Puede parecer una cosa menor pero es muy profunda, es una gran transformación, en beneficio del pueblo, de los campesinos, de los obreros de la mayoría de los mexicanos, entonces no olvidar eso”.

López Obrador destacó la importancia de conocer nuestra historia y honrar a nuestros héroes, pues, argumentó, cuando no se conoce bien la historia del país, o no se le da su lugar, se buscan ejemplos del extranjero y se olvida la importancia que ha tenido la historia y patria.

Finalmente, el Jefe del Ejecutivo resaltó la participación de algunos héroes patrios para la historia de México.

“Cuántos dirigentes nuestros dieron su vida por causas justas, es extraordinaria la historia de México, nuestro pasado glorioso. Entonces hay que estarlo exaltando, recordando, saber de donde venimos para saber a dónde vamos”.

La Revolución mexicana fue un movimiento que buscaba reivindicar los derechos laborales y la repartición de tierras. (Foto: Cuartoscuro)

El programa preliminar del evento puntualiza que elementos de las fuerzas armadas escenificarán siete pasajes históricos de la Revolución. Además, dos cantantes interpretarán corridos revolucionarios, acompañados del Mariachi Monumental, Trío y Grupo Folklórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el evento también se espera lanzar desde las esquinas del Zócalo capitalino globos aerostáticos con las imágenes de los héroes de la Revolución, como Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, entre otros.

Información en desarrollo...