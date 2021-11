AMLO se dijo “responsable, pero no culpable” de la inundación en Tula, Hidalgo

Cuerpos de rescate apoyaron en el desalojo de personal y pacientes. (Foto: Twitter/@IMSS_HGO)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la responsabilidad de la inundación en Tula, Hidalgo que cobró la vida de 14 pacientes del Hospital General de Zona No. 5 del IMSS, pero no se dijo culpable de la tragedia del pasado 6 de septiembre.

“Sí, claro. Soy responsable, aunque no soy culpable”.

Esto derivó de un cuestionamiento que señaló la presunta ineficiencia del Túnel Emisor Oriente, a raíz de la supuesta negligencia del Gobierno para ampliar el río Tula y permitir su cauce, como habría ordenado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En ese tenor, el mandatario contraargumentó y afirmó que, con base en un dictamen de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la causa principal de las inundaciones fueron las fuertes precipitaciones que azotaron a la entidad.

“Yo pienso que deberían conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió (...) No son especulaciones, es una investigación que se hizo”, subrayó en su conferencia de prensa matutina.

No obstante, Andrés Manuel aseguró que se brinda atención a las víctimas del suceso, así como a sus familiares, y exhortó a castigar a quienes se les encuentre culpables, si es que la autoridad competente lo considera así.

“Si la autoridad considera de que hubo responsables, negligencia, pues se tiene que castigar. Nosotros no protegemos a nadie (...) Como decía un Secretario de Gobernación antes: ‘La ley es la ley, caiga quien caiga, no me va a temblar la mano’”, expresó confiado.

Información en desarrollo...