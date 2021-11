Javier Lozano advirtió a AMLO sobre el voto de la oposición para la Reforma Eléctrica

Este lunes 15 de noviembre el militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, respondió a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia mañanera, en relación a la postura que adoptará la oposición en el debate por la reforma eléctrica.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) aseveró que si los legisladores contrarios a la administración federal votan en contra, estarán haciendo lo “correcto”, ya que calificó a la propuesta de AMLO como “retrógrada”.

Además, celebró que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados al interior de las dos cámaras del Congreso de la Unión no tengan “mayoría calificada”, puesto que consideró que ya se realizó “daño” a la ciudadanía con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Al contrario. Harán lo correcto: impedir que se apruebe una reforma retrógrada que generaría electricidad con procesos altamente contaminantes y más cara para el consumidor. Qué bueno que no tiene mayoría calificada. Ya con el daño que hizo con el presupuesto, es suficiente”, redactó en sus redes sociales oficiales.

Y es que durante la mañanera en Palacio Nacional, el mandatario mexicano respondió a las declaraciones del legisladora del PAN, Jorge Triana Tena, luego de que éste asegurara que los posibles cambios en materia energética y eléctrica en el andamiaje jurídico estaban “muertos”.

“Cuanto venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenle que está muerta. Anótenle bien la fecha de hoy 14 de noviembre del 2021 porque está muerta la reforma eléctrica del presidente y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador”, refirió el blanquiazul en San Lázaro.

Ante tales declaraciones, el originario de Macuspana, Tabasco, advirtió al cuerpo legislativo que si no dan luz verde a su iniciativa van a demostrar que no representan al pueblo, sino a las empresas extranjeras que se dedican a “saquear” los recursos del país.

“No es conmigo, es con el pueblo, si no aprueban la Reforma Eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse como buenos salinistas, van a terminar de darle la espalda no solo al general Cárdenas sino al presidente López Mateos”