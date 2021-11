“Murió su contrarreforma”: diputado del PAN mandó mensaje a AMLO por aprobación del Presupuesto de Egresos

Momentos después de que se dio a conocer que la Cámara de Diputados había aprobado en lo general y lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El vicecoordinador de la bancada blanquiazul en el Recinto Legislativo de San Lázaro, advirtió la “muerte” de los cambios en materia energética que propuso el mandatario mexicano, después de la aprobación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados.

“Cuanto venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenle que está muerta. Anótenle bien la fecha de hoy 14 de noviembre del 2021 porque está muerta la reforma eléctrica del presidente y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador”, refirió.

Durante su tiempo en el pleno, Triana Tena aprovechó para recriminar al bloque oficialista que no se hayan escuchado las 1,994 reservas de la oposición, acusándolos de cerrarse al diálogo y la negociación en “pro de la ciudadanía mexicana”.

Sin embargo, amenazó con un trato similar cuando se inicien los debates sobre la reforma eléctrica, ya que aseguró que necesitarán la “mayoría calificada”, la cual no tendrán debido a que no se escuchó a los voces disidentes que buscaban rescatar algunos programas que fueron extinguidos por la administración federal desde diciembre de 2018.

“No entendemos sí fue por inexperiencia, por inmadurez o por simple fanatismo, que no hubo oficio político suficiente para poder sentar con quienes ustedes saben perfectamente que van a decidir el futuro de las reformas constitucionales que propone el Presidente de la República; no sabemos si fue por inexperiencia o inmadurez que desdeñaron cada una de nuestras propuestas de modificación sin siquiera escucharlas, no sabemos por qué razón”