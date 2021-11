AMLO advirtió a legisladores que si no aprueban la Reforma Eléctrica van a demostrar que no representan al pueblo (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Triana, quien momentos después de que se arpobara el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 amenazó con la “muerte” de la Reforma Eléctrica que propuso el mandatario mexicano.

“Cuanto venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenle que está muerta. Anótenle bien la fecha de hoy 14 de noviembre del 2021 porque está muerta la reforma eléctrica del presidente y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador”, refirió el legislador en San Lázaro.

El presidente dijo que rechazar la reforma Eléctica demostraría que la oposición sigue una política salinista (Foto: Cuartoscuro)

Ante ello, durante la conferencia de prensa matutina, el tabasqueño advirtió a los legisladores que si no dan luz verde a su iniciativa van a demostrar que no representan al pueblo sino a las empresas extranjeras que se dedican a “saquear” los recursos del país.

“No es conmigo, es con el pueblo, si no aprueban la Reforma Eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse como buenos salinistas, van a terminar de darle la espalda no solo al general Cárdenas sino al presidente López Mateos.

No es un asunto de toma y daca, los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo”, refirió.

López Obrador aseguró que su gobierno seguirá defendiendo al pueblo (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Por otro lado, señaló que si la oposición continua defendiendo a las compañías y empresas privadas, su administración seguirá apoyando a los más necesitados sin corrupción ni impunidad.

“¿Qué significa que no se apruebe la reforma eléctrica? Pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, los de las empresas españolas, que sigan pagando menos los de oxxo, que pagan menos los de los abarroteros. ¿Eso es lo que van a defender?

Si ellos siguen con el salinismo como política, nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo y ya está decidido, cero corrupción, cero impunidad, a robar a otra parte”, expuso López Obrador.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana amenazó con la “muerte” de la Reforma Eléctrica (Foto: Facebook/@JTrianaT)

Y es que, el descontento de Jorge Triana surgió debido a que no fue adminitida ninguna de las 1,994 reservas de la oposición en la discusión del Presupuesto de Egresos 2022. Por ello, el diputado amenzaó con dar un trato similar cuando se inicien los debates sobre la reforma eléctrica, ya que aseguró que necesitarán la “mayoría calificada”, la cual no tendrán debido a que Morena no escuchó las voces disidentes que buscaban rescatar algunos programas que fueron extinguidos por la administración federal desde diciembre de 2018.

“No entendemos sí fue por inexperiencia, por inmadurez o por simple fanatismo, que no hubo oficio político suficiente para poder sentar con quienes ustedes saben perfectamente que van a decidir el futuro de las reformas constitucionales que propone el Presidente de la República; no sabemos si fue por inexperiencia o inmadurez que desdeñaron cada una de nuestras propuestas de modificación sin siquiera escucharlas, no sabemos por qué razón”, manifestó el panista.

Su queja no se quedó solo en el discurso que vertió ante la tribuna, también mostró su descontentó en las redes sociales.

Por medio de su cuenta de Twitter, citó y respondió a los tres tuits que emitió el jefe del Ejecutivo con motivo de la aprobación del presupuesto para 2022. Al igual que en San Lázaro, le explicó al presidente que la noche del sábado su contrarreforma murió, culpando a Morena de tal situación.

