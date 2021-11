“Les amo desaforadamente” y “amor con amor se paga”: AMLO agradeció las felicitaciones por su cumpleaños

simpatizantes le llevan serenata a AMLO (Foto: Twitter@Mirsa)

Este sábado 13 de noviembre el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador cumplió 68 años. Luego de que le cantaran “Las mañanitas” durante la sesión del congreso de ayer, los festejos por su cumpleaños han ido desde felicitaciones hasta serenatas afuera de Palacio Nacional.

El día de hoy el mandatario compartió un audio en el que se puede escuchar la interpretación de “Las mañanitas” por el músico y director de orquesta Horacio Franco.

“Con esta preciosa interpretación que me envió Horacio Franco de Las mañanitas (que dicho sea de paso, la letra es bellísima), deseo agradecer a todos ustedes sus felicitaciones. Les recuerdo dos frases: les amo desaforadamente y amor con amor se paga”, escribió a través de sus redes.

En conmemoración de su cumpleaños, diversas figuras políticas han resonado en las redes, al felicitar al mandatario por su cumpleaños. La ex senadora al Congreso de la Unión de México, Olga Sanchez Cordero mencionó a través de su cuenta oficial

“Muchas felicidades Sr. Presidente @lopezobrador_ por su cumpleaños. A la mitad del camino, que vengan muchos años más llenos de salud, éxitos y prosperidad con justicia social para nuestro querido México. Los mejores deseos para este día y siempre #FelizCumpleAMLO”, escribió Sánchez Cordero.

Foto(Tw/ @M_OlgaSCordero)

Por su parte, la Jefa de Gobierno y posible candidata a la presidencia del 2024, Claudia Sheinbaum, compartió una fotografía con el presidente, además de la congratulación por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños presidente @lopezobrador_ se ha ganado el corazón del pueblo de México por su congruencia e incansable lucha por la igualdad y la justicia. Aquí un recuerdo de hace algunos ayeres cuando presentamos el Metrobús.”

Foto(Tw/ @Claudiashein)

Así mismo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodriguez Velázquez, dedicó un mensaje al presidente tabasqueño.

“#Hoy celebramos el cumpleaños del #PresidenteDeMéxico,@lopezobrador_ , un hombre honesto, íntegro, ejemplo de perseverancia y liderazgo, con buenos sentimientos y comprometido con la transformación de nuestro país. #FelizCumpleAMLO #FelizCumpleañosPresidente”

Foto(Tw/ @rosaicela_)

Otras figuras como el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, el periodista Epigmenio Ibarra, el secretario de de Turismo Miguel Torruco,la bióloga María Elena Álvarez-Buylla y la ex senadora al Congreso de la Unión, Citlalli Hernández, entre otros, mandaron calurosas felicitaciones al político tabasqueño. En redes sociales, múltiples usuarios se encargaron de posicionar en el número 1 en tendencias en twitter el hashtag #FelizCumpleAMLO, con mensajes afectuosos hacia el ejecutivo.

A las 18:00hrs del viernes entre mariachis y ovaciones, las personas se congregaron a las afueras de Palacio Nacional para felicitar al presidente por su sexagésimo octavo cumpleaños. Al igual que el año pasado, el mandatario pidió que los festejos y celebros no se llevarán a cabo por la situación de pandemia en la que la población mexicana se encuentra, no obstante, esto no impidió a la población de celebrar la fecha de conmemoración de su natalicio.

“¡Es un honor estar con Obrador!”¡Feliz cumpleaños, Presidente. ¡Qué cumpla muchos más!” o “¡Don gato, Benito y Cucho, Don Gato, Benito y Cucho, a Andrés Manuel López Obrador lo queremos mucho!”, fueron algunas de las palabras que resonaron en la capital del país.

FOTO: VICTORIA VALTERRA/CUARTOSCURO.COM

Así mismo en la conferencia matutina que se llevó a cabo en la Base Aérea Militar No. 18 en Sonora, se dejó escuchar la canción de las Mañanitas, luego de que el mandatario terminara de dar la tradicional mañanera.

En conferencias anteriores, el mandatario expresó que pasaría su cumpleaños en compañía de su familia “Para estar con mi familia que también me da mucho aliento, no podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar.”

También destacó que pasaría estas fechas recordando y memorando a sus amigos y amigas. “Gracias a la vida, al creador, a la ciencia, a la naturaleza, al pueblo”, mencionó al hablar de sus planes para su cumpleaños y en referencia a la canción de Violeta Parra.

