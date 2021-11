Cómo celebrará López Obrador su cumpleaños no. 68

El próximo 13 de noviembre, López Obrador celebrará su cumpleaños número 68. (Foto: Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió cómo celebrará su cumpleaños número 68: reveló que recordará a todos sus amigos y amigas mientras pasa el día junto con su familia.

Con un “así como me ven soy tímido y me da mucha pena”, Andrés Manuel pidió que en esta ocasión no le llevaran pastel ni serenata como lo hicieron en su cumpleaños del año pasado, a pesar a la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19.

“Por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me está felicitando, creo que el mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia recordando a todos los que son mis amigos y amigas, que me quieren y yo los quiero y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que si quieren que los hagan y que en familia se los compartan, lo mismo la música, que no hace falta, que muchas gracias”, expresó el mandatario.

Destacó que celebrará su cumpleaños con una comida familiar en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (CDMX). Además, el mandatario dio gracias a la vida, haciendo referencia a la canción de Violeta Parra.

“Gracias a la vida, gracias al creador, a la ciencia, a la naturaleza, gracias al pueblo, a muchos amigos, compañeras, compañeros, muchos ciudadanos, mi agradecimiento sincero porque me han apoyado mucho. Estoy en deuda con los mexicanos, por eso repito, no voy a fallarles. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica y no le voy a fallar al pueblo”

El año pasado, a pesar de las peticiones por no llevar serenata por parte del tabasqueño, alrededor de media centena de seguidores acudieron a pesar de las condiciones sanitarias a la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional, para llevarle una serenata por su cumpleaños 67.

En 2020, simpatizantes del mandatario se congregaron a las afueras de Palacio Nacional con motivo de su cumpleaños. (FOTO: VICTORIA VALTERRA/CUARTOSCURO.COM)

“Es un honor estar con Obrador”, eran algunas de las consignas que gritaban a las afueras de Palacio Nacional. Acompañadas de una bandera tricolor, la gente se congregó en la noche para ser los primeros en ser parte del festejo de aquel cumpleaños.

A diferencia del año pasado, esta vez el mandatario celebrará su cumpleaños en fin de semana, por lo que no tendrá actividades ni giras de trabajo por las entidades federales como es de costumbre.

“Amor con amor se paga”: como el año pasado, López Obrador agradeció el apoyo y el amor que el pueblo mexicano le ha otorgado, calificándolo como extraordinario y como un amor.

En otro momento de su conferencia matutina, el mandatario recordó que maána, 9 de noviembre, estará presente en el Consejo de Seguridad de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde abordará los temas de exclusión, desigualdad, corrupción y conflictos.

“Hay una monstruosa desigualdad en el mundo y Naciones Unidas tiene que actuar, y sobre eso voy a hablar el martes próximo, porque de ahí se originan todos los problemas, por la corrupción en todas sus expresiones, variantes, es que hay pobreza, desigualdad, migración, violencia, destrucción del planeta, entonces hay que ir al fondo y atender las causas”, señaló en una mañanera pasada.

