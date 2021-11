“Matando por un sueño”: Denise Dresser arremetió contra AMLO por desabasto de medicinas

“Matando por un sueño”: Denise Dressen arremetió contra AMLO por desabasto de medicinas Fotos: Cuartoscuro

Denise Dresser se ha mostrado, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como de las más férreas y críticas opositores a la llamada Cuarta Transformación (4T).

Sus palabras las dirige no solo de manera personal al presidente de México, también ha sido especialmente dura con las políticas tanto sociales como económicas, o las diversas reformas a la Ley emprendidas desde Palacio Nacional.

En esta ocasión, se lanzó en contra del jefe del Ejecutivo Federal por sus recientes declaraciones alrededor del desabasto de medicamentos, pues pidió a su gabinete de salud resolver el tema de manera inmediata.

Por ello, criticó el camino que ha seguido AMLO en el tema de la compra de medicamentos, pues fue bastante claro en que se combatiría la corrupción que existe en dicho ámbito.

Dresser hizo alusión en que AMLO supuestamente se empeñó en destruir el sistema de compra de medicamentos, lo que generó un caos en el abasto de los mismos y lo negaron sin más, pero luego regañó a su equipo por lo que él mismo habría provocado.

“1er acto: gobierno destruye sistema de compra de medicamentos para combatir corrupción. 2o acto: caos genera desabasto que el gobierno niega; 3er acto: AMLO regaña a su equipo por hacer lo que les exigió. ¿Cómo se llamó la obra? “Matando por un sueño”, escribió la columnista, politóloga y escritora.

El tema no paró ahí para Dresser, quien desde entonces ha compartido información y declaraciones de sus homólogos alrededor del tema del abasto de medicamentos, con el objetivo de darle visibilidad al tema.

AMLO ordenó resolver, sin excusas, el desabasto de medicamentos

Fue el pasado 11 de noviembre, durante la presentación del Plan de Ayuda a Colima, cuando el mandatario ordenó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como al director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, a que, sin excusas, resuelvan la falta de medicamentos en todo el país.

“No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos gratuitos [...] Y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa y ya no se acepta la corrupción que antes había”, dijo el presidente de México.

Incluso, López Obrador reprochó a sus colaboradores que “no puede dormir tranquilo si no hay medicamentos para atender a enfermos”.

“Tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas, de ningún tipo”, pidió Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario ordenó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como al director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, a que, sin excusas, resuelvan la falta de medicamentos en todo el país. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Pero no fue el único que arremetió en contra de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pues el ex mandatario, Vicente Fox Quesada reprochó en su cuenta de Twitter que AMLO atribuyera la problemática y su respectiva solución a otras partes del gabinete cuando, aseguró, él “es responsable de todo lo que sucede en el país”.

“Siempre dijo que el presidente es responsable de todo lo que sucede en el país. Ahora culpa y regaña al equipo. Simple y sencillamente NO nació para ser líder e inspirar a los colaboradores. Solo es el y nadie más que el”, escribió en sus redes sociales.

