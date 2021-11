Diputados cantaron “Las Mañanitas” a AMLO en San Lázaro

cantan las mañanitas a amlo (Foto: Cámara de diputados/Captura de pantalla)

Este sábado 13 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López cumplió 68 años, por ello, las celebraciones por parte de sus seguidores iniciaron puntuales. Tal fue el caso de los diputados simpatizantes del mandatario, quienes cantaron “Las mañanitas” durante la sesión del Presupuesto de Egresos (PEF) 2022 .

Todo sucedió unos minutos antes de la medianoche, cuando los diputados de la oposición se retiraron para que la bancada de Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, celebraran el cumpleaños del constituyente al entonar la tradicional canción.

Así, en pleno San Lázaro, los políticos subieron a la tribuna y cantaron la melodía en versión de Vicente Fernández: “Despierta, Obrador despierta, mira que ya amaneció”, retumbó en la Cámara de Diputados.

Además, globos rojos, pancartas, una imagen en caricatura del presidente y un cartel de “Felicidades” hizo que el festejo fuera aún más ameno.

Aproximadamente a las 18:00 horas del viernes pasado, con mariachi y gritos de apoyo, las personas que apoyan a AMLO no se quedaron atrás y acudieron a Palacio Nacional para llenarlo de cariño en la víspera de su natalicio.

simpatizantes le llevan serenata a AMLO (Foto: Twitter@Mirsa)

“¡Es un honor estar con Obrador!“¡Feliz cumpleaños, Presidente. Qué cumpla muchos más!” o “¡Don gato, Benito y Cucho, Don Gato, Benito y Cucho, a Andrés Manuel López Obrador lo queremos mucho!”, fueron algunas de las palabras que resonaron en la capital del país.

Apenas durante la conferencia matutina que dio el presidente desde Sonora, este 12 de noviembre, fue que anunció la próxima celebración y reveló cuáles eran sus planes.

El tabasqueño informó que pasará esta fecha con sus seres queridos, en lo que llamó un retiro familiar: “Para estar con mi familia que también me da mucho aliento, no podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar.”

Son mis dos grandes pasiones, el pueblo y mi familia; y agregó una más que tiene que ver con Sonora, el beisbol

Además, agradeció todas las muestras de cariño previas a su cumpleaños que ha recibido por parte de la población y se tomó un momento para mencionar que se encuentra muy bien de salud, posteriormente lamentó “no poder abrazar a todos,” pues aseguró que el amor al pueblo es lo que lo mantiene.

Para continuar con los festejos, en la Base Aérea Militar No. 18 ubicada en Hermosillo, se dejó escuchar la tradicional canción mexicana de cumpleaños “Las mañanitas”. Pero el cariño que varias personas le tienen al mandatario no se detuvo ahí, ya que desde el pasado jueves se vislumbraron las felicitaciones.

El mandatario anunció que le dan pena las celebraciones (Imagen: Captura de pantalla/ Youtube: Andrés Manuel López Obrador)

Ese día, un grupo de personas entonó “las mañanitas” mientras el tabasqueño se encontraba en un evento en Temacapulín, Jalisco.

No obstante, algo que tal vez algunos olvidaron es que AMLO mencionó en días recientes que todo este tipo de detalles solía apenarlo, por lo que pidió que en esta ocasión no le llevaran pastel ni serenata como lo hicieron en su cumpleaños del año pasado, a pesar a la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19.

“Por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me está felicitando, creo que el mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia recordando a todos los que son mis amigos y amigas, que me quieren y yo los quiero y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que si quieren que los hagan y que en familia se los compartan, lo mismo la música, que no hace falta, que muchas gracias”, expresó el mandatario.

