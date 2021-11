Sheinbaum tras la salida de Santiago Nieto de la UIF: fundamental que servidores públicos vivan en la justa medianía

(Foto: CDMX)

El día de ayer, Santiago Nieto dejó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras el escándalo alrededor de su boda de este fin de semana. El exfuncionario declaró que su renuncia fue para evitar que se afecte al proyecto emprendido por la Cuarta Transformación a través de la UIF con el objetivo de darle batalla a la corrupción, y confirmó que su lealtad es con AMLO.

Este mediodía, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada al respecto; no obstante, no opinó nada diferente a lo que ya había comentado sobre el caso de Paola Félix, exsecretaria de Turismo capitalina, quien hizo uso de un vuelo privado para trasladarse a la boda del ahora exfuncionario en Guatemala.

“No tengo ningún comentario, solo lo que comente respecto al caso de Paola, me parece que es fundamental que todos los que somos parte de este movimientos de la Cuarta Transformación, para nosotros el que el servidor público viva en la justa medianía y no tenga estos excesos es fundamental. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para todos, cualquier servidor público tiene que trabajar en ese sentido”, expresó la alcaldesa capitalina.

Más temprano, durante la visita a la escuela secundaria técnica 77 “Ricardo Flores Magón”, afirmó que ella sigue el concepto de “justa medianía” impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al no ostentar lujos o privilegios como servidora pública.

(Foto: Reuters / Henry Romero)

“Ustedes me ven, yo no ando con guaruras, ando con un carro sencillo. De eso se trata cuando dice el Presidente López Obrador de que un servidor público tiene que estar en la justa medianía, que ya se acabe esto de que se sirve del presupuesto público para los servidores públicos, eso se acabó”, dijo este martes.

En ese sentido, agregó que no es un tema de si los servidores tienen recursos propios o no, sino de cómo se comportan. Recientemente, Sheinbaum expresó que la ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, “le echaba ganas, pero cometió un error al haberse subido a un avión privado”.

“Eso se acabó en el gobierno de la ciudad, nada de usar aviones privados, aquí somos ciudadanos gobernando ciudadanos y nuestro objetivo, y por eso llegamos al gobierno, es que como ciudadanos actuemos como tal”, reiteró.

Sheinbaum señaló que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador viaja en avión comercial, por lo que todos los integrantes del gobierno deben actuar de igual manera.

Paola Félix Díaz renunció a su cargo mientras se encontraba en Guatemala (Foto: Instagram/@paolafelixdiaz)

“El problema de ella fue haberse subido a este avión privado, y ustedes saben que nosotros viajamos de manera austera. Si ella quería ir a esta boda, tendría que haber viajado en avión comercial. Hay cosas que no se pueden hacer, por eso le aceptamos la renuncia”, dijo.

Quién es Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la UIF

El Gobierno Federal informó la noche del lunes la destitución de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego del escándalo surgido por su boda con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey en Guatemala.

Esta instrucción fue girada directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien eligió a Pablo Gómez Álvarez, ex diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como el relevo de Nieto.

El nuevo titular de la UIF nació el 21 de octubre de 1946 en la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal. Estudió la licenciatura de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Algunos aspectos a mencionar de Pablo Gómez Álvarez son su destacada participación como catedrático y su carrera como escritor, pues ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Democracia y Crisis Política en México; La Izquierda y la Derecha; México 1968: Disputa por la Presidencia y Lucha Parlamentaria; y, Los Gastos Secretos del Presidente.

