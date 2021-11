Rencuentros familiares, turismo y vacunación: las razones del cruce a través de puentes fronterizos de mexicanos a EEUU

Este lunes se reabrió la frontera entre México y Estados Unidos para viajes no esenciales (Foto: Reuters / Jose Luis Gonzalez)

Este lunes 8 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos determinó la reapertura para viajes “no esenciales” de la frontera terrestre con México. Así, después de casi 20 meses de restricciones, las autoridades del país vecino permitirán el paso a visitantes que cuenten con el esquema completo de vacunación contra COVID-19.

A lo largo de la madrugada comenzaron a reportarse largas filas, por lo que se pronosticaba que los interesados en cruzar la frontera tendrían que realizar tiempos de espera de horas. Sin embargo, el panorama cambió debido a la agilidad con los oficiales americanos han atendido las solicitudes de ingreso a EEUU.

De acuerdo con una entrevista que la alcaldesa de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Carmen Canturosas, dio a Milenio, dichas autoridades solo están preguntando a las personas si cuentan con el esquema completo de vacunación. Lo anterior, indicó, hace más rápido el trámite y, en consecuencia, reduce el tiempo de espera.

“Lo hemos visto, ahorita que tenemos pocas horas abiertos, no ha habido aglomeraciones en los puentes, también hay mucha accesibilidad de la aduana americana, no les están pidiendo el esquema de vacunación, nada más les están preguntando ‘¿Estás vacunado?’ y ellos están pasando, entonces esto lo está haciendo más fácil”, dijo la funcionaria al medio de circulación nacional.

A lo largo de la madrugada comenzaron a reportarse largas filas, por lo que se pronosticaba que los interesados en cruzar la frontera tendrían que realizar tiempos de espera de horas (Foto: Guillermo Arias / AFP)

De igual forma, se han reportado fluidez en la garita de San Ysidro, Baja California, así como en otros puntos habilitados para ingresar a Estados Unidos.

Cabe mencionar que el cruce terrestre para viajeros no esenciales desde México a EEUU está restringido desde marzo de 2020, cuando el expresidente Donald Trump argumentó que la epidemia de COVID-19 era un factor de riesgo para la población de su país.

Sin embargo, es importante señalar que la actividad económica en la frontera norte se ha visto severamente afectada. Asimismo, exiten vínculos familiares y culturales entre las personas que se encuentran en ambos lados de la división territorial.

“No hay nada como poder abrazar (a los seres queridos); las videollamadas nos ayudaron mucho todos esos meses, pero no es lo mismo. Ya hoy por fin voy a poder abrazar a mi nieta”, dijo Martha Ochoa Moreno, quien vive en Ciudad Juárez y esta mañana ingresó a EEUU para recontrarse con su nieta Laura Trajinero, a Dallas News.

Menores de 18 años están exentos de presentar el comprobante de aplicación del antígeno (Foto: EFE / José Méndez)

De acuerdo con el testimonio de la mujer de 68 años, no ha podido ver a sus familiares desde el inicio de la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2. “Le traje unas cositas; su miel Karo que tanto le gusta y aquí no puede encontrar. No quise traer muchas cosas por que nos daba miedo que me las fueran a tirar o decir algo. Pero no, los agentes (fueron) muy amables, nomás les enseñe mi certificado, la visa y ya”, agregó Ochoa Moreno”, reconoció.

Aunado a esto, se ha identificado que adultos ya inmunizados contra la COVID-19 han ingresado al país vecino acompañados de sus hijos menores de 18 años, cuya población que en México aún no ha sido vacunada.

Y es que, justamente este grupo de edad está exento de presentar el comprobante de aplicación del antígeno, por lo que podría pensarse que los padres, familiares o responsables de los menores optan por llevarlos a Estados Unidos para recibir la vacuna contra coronavirus.

Cuáles son los requisitos para ingresar a Estados Unidos

- Documentación legal para acceder a EEUU

- Certificado de vacunación contra COVID-19

- Indicar el motivo del viaje a Estados Unidos

- Pago del formulario I-94 por adelantado.

Las vacunas aceptadas por las autoridades estadounidenses son: Janssen / Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinovac y Sinopharm.

