Cuáles son las vacunas permitidas para viajar de México a EEUU a partir del 8 de noviembre

Imagen de archivo de pasajeros despidiéndose mientras caminan hacia las puertas para viajar a Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson en Toronto, Ontario, Canadá. 23 de junio, 2020. REUTERS/Carlos Osorio/Archivo

A partir del 8 de noviembre, los mexicanos que quieran viajar a EEUU deberán contar con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19.

Así consta en el decreto que firmó el 25 de octubre el presidente Joe Biden, a través del cual, la Casa Blanca y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) modificaron las condiciones de entrada al país.

“A partir del 8 de noviembre, las personas que no sean inmigrantes ni ciudadanos estadounidenses que viajen por vía aérea deberán presentar su esquema de vacunación completo y una prueba de su estatus de vacunación antes de abordar un avión hacia EEUU”, se lee en un comunicado publicado por el Departamento de Estado de EEUU.

Este requisito deberán cumplirlo todos los viajeros mexicanos, quienes tendrán que descargar el Certificado de Vacunación que expide en línea la Secretaría de Salud del gobierno federal a través del sitio web https://cvcovid.salud.gob.mx/. Después, en la fecha del viaje, tendrán que presentar el documento en los mostradores de facturación.

Sin embargo, los turistas más entusiastas deben tener en cuenta una serie de condiciones Y es que EEUU no aceptará todas las vacunas. Únicamente permitirá ingresar a su territorio a los extranjeros que hayan recibido biológicos aprobados o autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés), o por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos sueros son:

* Pfizer-BioNTech, aprobada por la FDA y la OMS.

* Moderna, aprobada por la FDA y la OMS.

* Johnson & Johnson (Janssen), aprobada por la FDA y la OMS. Comprende una única dosis.

* AstraZeneca, aprobada para uso de emergencia por la OMS.

* BIBP/Sinopharm, aprobada para uso de emergencia por la OMS.

* Sinovac, aprobada para uso de emergencia por la OMS.

En México se han aplicado muchas vacunas autorizadas por esos organismos, pero también, parte de la población recibió dosis que no forman parte de ese listado, como Sputnik V o CansinoBio. Quienes recibieron algunos de esos dos sueros, o cualquier otro que no haya sido aprobado, no podrán entrar a EEUU.

(Foto: EFE/Fernando Villar/Archivo)

La decisión es tajante así que las personas que se encuentren en esa situación podrán hacer poco para acceder al país vecino. Solo grupos muy limitados están exentos del cumplimiento del requisito de vacunación completa. Las excepciones son:

* Los niños menores de 18 años.

* Personas médicamente imposibilitadas para recibir la vacuna.

* Viajeros de emergencia que no tengan acceso oportuno a una vacuna (por residir en países en los que todavía no es fácil acceder a estos fármacos).

* Personas que son parte de comitivas diplomáticas.

* Personas que participan de ensayos clínicos para ciertas vacunas del COVID-19.

* Personas con visas válidas [excepto la B-1 (negocios) o B-2 (turismo)], que sean ciudadanos de un país extranjero con disponibilidad limitada de vacunas contra el COVID-19.

* Miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU y sus cónyuges o hijos (menores de 18 años).

¿Quiénes se considera que están completamente vacunados?

- 2 semanas (14 días) después de su dosis de una vacuna contra el COVID-19, si es de dosis única y el suero está aceptado.

- 2 semanas (14 días) después de la segunda dosis de una vacuna contra el COVID-19, de dos dosis aceptada.

- 2 semanas (14 días) después de haber recibido el esquema completo de vacunación.

(Foto: EFE/Sebastiao Moreira)

¿Pedirán una prueba PCR?

Los CDC aclaran que todos los pasajeros, sin importar cuál sea su estatus de vacunación, deberán presentar antes de la salida de su vuelo un resultado negativo de la prueba de detección obligatoria del COVID-19, siempre que tengan dos años de edad o más. Este test deberá realizarse:

- Personas totalmente vacunadas: tres días antes de la partida de vuelo como máximo.

- Personas sin vacunación completa (que formen parte de los grupos exentos): un día antes de la salida del vuelo como máximo.

Se exigirá una prueba NAAT disponible para el SARS-CoV-2, como por ejemplo:

* Prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa (RT-PCR).

* Prueba de amplificación isotérmica mediada por bucle con transcriptasa inversa (RT-LAMP).

* Prueba de amplificación mediada por transcripción (TMA).

* Prueba de reacción de amplificación de enzima de corte (NEAR).

* Prueba de amplificación dependiente de la helicasa (HDA).

Así, a modo de resumen, estos son los requisitos para los viajeros mexicanos:

1. Contar con el esquema de vacunación completo.

2. Presentar el Certificado de Vacunación COVID-19 antes de abordar el avión. (Salvo exenciones). Deberán contar con un suero aprobado por la FDA o la OMS.

3. Si forman parte de uno de los grupos exentos especificados más arriba -como menores de 18 años-, deben presentar una declaración jurada con toda la información que se aclara aquí. En el caso de los menores de edad, el padre o tutor será quien signe el documento.

4. Los pasajeros de dos años o más deberán presentar un resultado negativo de la prueba viral de detección del COVID-19 que cumpla los requisitos especificados aquí. También será válido un certificado médico oficial en el que conste que el viajero se recuperó del virus como máximo 90 días antes de la salida del vuelo.

Puedes leer toda la información relativa a los nuevos requisitos en este enlace.

