“Lo más importante fue la reputación de Gertz Manero”: Riva Palacio sobre la prisión preventiva de Lozoya

(Foto: Europa Press / ANTHONY HARVEY)

Luego de que el juez Artemio Zúñiga dictara prisión preventiva por riesgo de fuga a Emilio Lozoya Agustín, el ex funcionario tendrá que permanecer en las instalaciones del Reclusorio Norte por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, con la posibilidad de poder pasar hasta 35 años.

Sobre lo sucedido, el periodista Raymundo Riva Palacio mencionó que el trato que se le está otorgando al ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) es a raíz de la presión política y social luego de que el fuera visto en un restaurante de lujo de la Ciudad de México (CDMX).

Lozoya fue extraditado de España en julio del año en curso. Una vez en tierras mexicanas, el ex funcionario logró obtener un acuerdo en el que se le catalogó como testigo colaborador, otorgándole libertad condicional a cambio de cumplir con ciertas condiciones, entre ellas nombres de las y los implicados en el caso de corrupción de Odebrecht.

Según el periodista, luego de que Lozoya fue visto gozando de su libertad condicionada en un restaurante de las Lomas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado por su agenda política contra la corrupción, acción que llevaría a Gertz Manero a cambiar de estrategia sobre el imputado.

“Los privilegios cesaron, por ahora y no para menos. Los regaños del presidente, pese a respaldar públicamente a Gertz Manero, hicieron temer entre los colaboradores que estaba en el umbral de la remoción (...) en la Fiscalía General tenían claro que tenían que salvar la cara y debían mostrar que la cena, tuvo consecuencias”.

Fue así como el día de ayer, 3 de noviembre, Lozoya fue citado a comparecer de manera presencial en el Reclusorio Norte, donde su defensa solicitó una prórroga para hacer la entrega de las evidencias del caso Odebrecht.

Emilio Lozoya llegó al Reclusorio Norte

No obstante, los intentos por obtener la prórroga y mantener la libertad condicionada no fueron suficientes, pues los fiscales pidieron al juez imponerle la prisión preventiva bajo la justificación de una posible fuga al tener redes de apoyo influyentes y la disposición de 2 millones de euros en una cuenta sin congelar en Liechtenstein.

Así mismo, la fiscalía argumentó que el imputado carecía de arraigo, esto debido a que su esposa e hijos se encuentran viviendo actualmente en Alemania. Ante esto, Raymundo comentó que los argumentos utilizados para que Lozoya permaneciera bajo prisión preventiva eran insuficientes e inclusive mentirosos. E

En el caso de la familia de Lozoya, “su esposa inició el proceso de divorcio y tiene la custodia de sus hijo. Esto no era un engaño al juez, sino a la opinión pública”, destacó el columnista.

Aunado a esto, el periodista mencionó que la actitud del ex director de PEMEX ha sido señalada por parte de la fiscalía, catalogando de evasiva, grosera y la causa principal de que el proceso se haya alargado. No obstante, Riva Palacio señaló que la causa principal de que el proceso se haya demorado tanto tiene que ver con la falta de evidencias y pruebas, las cuales no han sido entregadas como inicialmente se había prometido.

“Al final, todo estaba reducido este miércoles a la sobrevivencia del fiscal y su colaborador, o a la libertad de Lozoya. Eso fue lo más importante, la reputación de Gertz Manero y Ramos, no la verdad”, concluyó Riva Palacio

SEGUIR LEYENDO: